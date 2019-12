Schon 49 Buden – doch dieser Medebacher will viel mehr

„Ich will in dieser Saison mehr als 100 Tore schießen.“ Der erste Eindruck von Marvin Enterlein, Fußballer des C-Kreisligisten TuS Medebach III, ist eigentlich der eines ruhigen, seine Antworten abwägenden jungen Mannes. Spricht der torhungrige Angreifer aber über sein ganz persönliches Saisonziel in Sachen Torausbeute, dann kommt seine Antwort schnell, laut und deutlich. Schier unglaubliche 49 Treffer hat der 20-Jährige in den ersten 15 Saisonspielen bereits erzielt.

Was den Medebacher stört

Eine Torquote von im Durchschnitt 3,27 Treffern pro Partie: Das ist erstaunlich – auch in der Kreisliga C. Ohnehin stellt sich da doch die Frage: Warum spielt Marvin Enterlein eigentlich nur in der 11. Liga? „Ich fühle mich in meiner Mannschaft sehr wohl und bin mit einigen meiner Mitspieler befreundet. Es kann aber schon sein, dass die Kreisliga C etwas zu niedrig für mich ist“, sagt der Youngster und lacht.

Seit zehn Jahren lebt der gebürtige Lennestädter mit seiner Familie in Medebach, startete beim TuS in der Jugend und spielt derzeit seine erste Saison als Seniorenfußballer. Und die läuft äußerst gut. Beim 11:0-Erfolg gegen den SC Altastenberg/Nordenau (9er) erzielte Enterlein zuletzt sogar satte acht Tore. Doch trotz der vielen Treffer hadert der Stürmer immer wieder mit sich. Was ihn besonders stört, erscheint auf den ersten Blick kurios. „Ich müsste besser in der Chancenverwertung sein. In manchen Spielen schieße ich zehn Mal aufs gegnerische Tor und treffe nur ein Mal. Da ärgere ich mich dann lautstark über mich selbst“, erzählt er.

Dieses Verhalten kennen Fußballfans auch von Marvin Enterleins großem Idol: Cristiano Ronaldo, Spitznahme „CR7“. „Er ist ein Riesenfußballer und ich kann verstehen, dass er sich nach vergebenen Chancen so ärgert. Cristiano will immer gewinnen“, sagt „ME10“, der versucht, aus der Passion seines Vorbilds Kraft zu ziehen: „Vor Spielen schaue ich mir Videos mit Ronaldos besten Tricks und Toren an. Das hilft mir gut für mein eigenes Spiel.“

Diese Wette hat der Torjäger laufen

Um 50 Euro hat Marvin Enterlein mit einem Teamkollegen gewettet, dass er mehr als 100 Treffer in dieser Saison erzielt. In der „Dritten“ des TuS übernimmt er als einer der jüngsten Spieler bereits viel Verantwortung und ist Kapitän. „Das hat mich überrascht, ist aber eine Ehre für mich“, sagt Marvin Enterlein.

Bei der dritten Mannschaft des TuS Medebach geht es vergleichsweise locker zu. Das Team geht in dieser Spielzeit im „Norweger-Modell“ an den Start und absolviert die Spiele daher immer mit nur neun Spielern in der Startelf, genauso wie der jeweilige Gegner. „Bei uns sind jetzt alle nicht so ehrgeizig. Wir haben einfach Spaß am Fußball“, sagt Elmar Schnurbus, einer der Trainer der Mannschaft. Trainiert wird in der Regel einmal pro Woche, zudem gemeinsam mit den Alten Herren. „Wir machen uns warm und absolvieren dann einfach ein schönes Spiel“, erklärt Schnurbus.

Große taktische Finessen werden nicht einstudiert, aber warum auch? Schließlich hat der TuS Medebach III Kicker wie Marvin Enterlein im Team. „Wir haben eine gute Truppe, aus der Marvin mit seinen vielen Toren natürlich heraussticht. Wenn er am Ball ist, dann wird es gefährlich. Er ist zielsicher, spielt die Gegner aus, hat eine gute Schusstechnik und markiert seine Tore. Marvin ist bodenständig und ein normaler Junge“, lobt Elmar Schnurbus den Top-Stürmer des TuS III, der bereits einige Anfragen erhalten hat. Enterlein: „Wo ich in der nächsten Saison spiele, weiß ich noch nicht. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, weiter beim TuS III in der C-Liga aktiv zu sein.“

Ein großer Traum

Zumeist kommt Marvin Enterlein auf der linken Angriffsseite der Medebacher zum Zuge. Da in den Ligaspielen seines Teams nur 18 anstatt 22 Spieler auf dem Feld stehen, werden die Räume naturgemäß größer. Diesen vermehrten Platz vermag nicht jeder Spieler in der Kreisliga C zu nutzen – Marvin Enterlein tut es. „Marvin muss auf seiner Position natürlich auch viel laufen, nutzt den Platz aber gut. Manchmal ist er vielleicht etwas zu eigensinnig“, sagt Elmar Schnurbus. „Ich bin eben schnell und dann oft einfach allein vorm Tor“, sagt Enterlein und lacht.

In dieser Saison hat der 20-Jährige noch viel vor. Seine Mannschaft, aktuell Tabellendritter der Kreisliga C Ost, ist mit derzeit sieben Zählern Rückstand noch in Schlagdistanz zu Spitzenreiter SG Altenbüren-Scharfenberg II. Und ganz persönlich lockt Enterlein die „Torjägerkanone für alle“, die das Fachmagazin „kicker“, Volkswagen und fussball.de erstmals in dieser Saison bis hinunter in die elfte Liga vergeben.

Aktuell ist der Medebacher in der Kreisliga C mit 49 Toren bundesweit Zweiter hinter Niklas Groß. Der Spieler des Herner C-Ligisten SC Pantringshof hat bereits 59 Mal getroffen. „Ich will ihn aber unbedingt noch abfangen!“, so der Fan des FC Schalke 04. Auch das sagt Enterlein lautstark, klar und mit viel Verve.