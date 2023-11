SG Bödefeld/Henne-Rartal holt Duo vom FC „Ass./Wie./Wu.“

Schmallenberg In der Bezirksliga arbeitet die Sportliche Leitung der SG Bödefeld/Henne-Rartal am Kader der nächsten Saison. Es kommt viel Erfahrung.

Vom „versprochenen Transferkracher“ sprechen die Verantwortlichen des Fußball-Bezirksligisten SG Bödefeld/Henne-Rartal bei der Vorstellung eines Spieler-Duos, das zur neuen Saison innerhalb der „Bundesliga des Sauerlandes“ wechselt. Warum Cedric Hanfland und Moritz Bücker für den aktuell Tabellenachten ein „Transferkracher“ sind.

Neues Gefühl für Hanfland

Die beiden 26-Jährigen zählten in den vergangenen Jahren zu den Leistungsträgern des FC „Ass./Wie./Wu.“, der in der laufenden Spielzeit allerdings mit derzeit nur vier Punkten aus 13 Spielen Tabellenletzter ist - den TuS Langenholthausen ausgenommen, der seine Mannschaft vor der Saison zurückzog und als erster Absteiger feststeht. Besonders für Hanfland wird sich ein neues Gefühl einstellen, weil er bislang nur für „Ass./Wie./Wu.“ kickte. Bücker spielte unter anderem in der Landesliga beim SSV Meschede und beim FC Arpe/Wormbach.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der SG. Ich kenne die Mannschaft und das Umfeld aus den bisherigen Duellen und glaube, dass die Mannschaft in den nächsten Jahren in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen kann. Dazu möchte ich ab Sommer meinen Teil beitragen“, sagte Moritz Bücker, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist.

Konkurrenzkampf verstärken

„Ich freue mich sehr auf das neue Kapitel bei der SG. Nach so vielen erfolgreichen Jahren bei Ass./Wie./Wu. will ich demnächst auch mit der SG für Furore in der Bezirksliga sorgen. Ich hoffe, dass ich mich hier fußballerisch nochmal weiterentwickeln kann und so der Mannschaft helfe“, erklärte der offensive Außenspieler Hanfland.

Ihre Qualität haben wir in den direkten Duellen schon oft zu spüren bekommen. Marcel Koch und Henry Gierse, Sportliche Leiter der SG Bödefeld/Henne-Rartal

„Cedric und Moritz bringen eine enorme fußballerische Qualität mit, welche wir in den direkten Duellen schon oft zu spüren bekommen haben. Sie sollen den recht dünn besetzten Kader auch in der Breite verstärken und den Konkurrenzkampf beleben. Aktuell ist dieser aufgrund vieler Verletzungen leider nicht wirklich vorhanden“, ließ sich die Sportliche Leitung der SG, Marcel Koch und Henry Gierse, zitieren. Alles in allem wechseln die Erfahrung aus 174 Bezirksliga-Spielen und 69 Bezirksliga-Tore innerhalb der „Bundesliga des Sauerlandes“ - als „versprochener Transferkracher“.

