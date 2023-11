SG Bödefeld/Henne-Rartal schließt zentrale personelle Lücke

Schmallenberg. In der Bezirksliga 4 spielt die SG Bödefeld/Henne-Rartal eine starke Saison. Nun hat der Tabellenfünfte endlich einen neuen Torwart verpflichtet.

In der Fußball-Bezirksliga 4 spielt die SG Bödefeld/Henne-Rartal eine starke Saison. Nun hat der Tabellenfünfte der „Bundesliga des Sauerlandes“ endlich einen neuen Torwart verpflichtet.

In den vergangenen Wochen war es stets Spielertrainer Max Szafranski gewesen, der sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hatte und das Tor hütete, obwohl auch er – wie einige Mitspieler – immer wieder verletzt oder angeschlagen war. Auch Moritz Mester sprang für zwei Partien ein.

+++ Lesen Sie auch: Kommentar zum SV Hüsten 09 +++

Nun verkündete die SG, dass man „nun einen jungen talentierten Torwart verpflichten“ konnte: Paul Gelhorn aus der U19 des SV Brilon wechselt zur Spielgemeinschaft. „Aufgrund einer Verletzung konnte Paul in den letzten Monaten kein Spiel bestreiten, sodass er ab sofort für uns spielberechtigt ist. Vorher gilt natürlich, nach der längeren Verletzung erst mal wieder fit und gesund zu werden, um dann voll bei uns angreifen zu können“, betonte die SG Bödefeld/Henne-Rartal.

Der Sportliche Leiter Marcel Koch freute sich über die Verpflichtung: „Wir sind sehr froh, die schon länger vakante Torhüterposition mit der Verpflichtung von Paul Gelhorn zu besetzen. Er ist ein junger talentierter Torhüter, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Zudem passt er auch menschlich perfekt ins Mannschaftsgefüge.“ Auch der neue Schlussmann selbst verbindet mit diesem Wechsel Hoffnungen. „Ich habe mich für den Wechsel zu SG Bödefeld/Henne-Rartal entschieden, da ich mich vom ersten Augenblick an im Umfeld des Vereins wohlgefühlt sowie das Vertrauen des Trainers und des Vorstandes gespürt habe. Außerdem freue ich mich darauf, nach meiner Verletzung wieder auf den Platz zurückzukehren und der Mannschaft mit meinen Fähigkeiten weiterzuhelfen, sodass weiter ein Platz in der oberen Tabellenhälfte bestehen bleibt“, sagte Paul Gelhorn.

Die SG Bödefeld/Henne-Rartal ist aktuell Fünfter in der Bezirksliga 4 und spielt eine formidable Serie. Am Sonntag, 5. November, 15 Uhr, tritt das Team beim Spitzenreiter SF Hüingsen an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg