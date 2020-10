SG Grevenstein/H./A. feiert gegen Rumbeck 21:0-Kantersieg

Sauerland. In den Fußball-A-Ligen der Frauen im Kreis Arnsberg und HSK sind erneut Tore am Fließband gefallen.

In der Fußball-A-Kreisliga HSK der Frauen hat Spitzenreiter FC Remblinghausen die erste Saisonniederlage kassiert, liegt aber aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber der SG Nuhnetal-Züschen weiter auf Platz eins. Beide Mannschaften haben zwölf Punkte auf dem Konto. In der A-Kreisliga Arnsberg führen mit der SG Bruchhausen/Niedereimer, dem TuS Voßwinkel und dem TuS Sundern (alle zwölf Zähler) drei Teams punktgleich die Tabelle an.

A-Kreisliga HSK

FC Remblinghausen - BV Alme 0:1 (0:1). Das Tor des Tages für Alme erzielte Jil Aßhauer nach 32 Minuten.

SG Nuhnetal-Züschen - SuS Reiste 2:1 (0:1). Reiste kassierte die dritte Niederlage in Folge. Der SuS ging durch Marie Bamfaste (19.) in Führung. In der Schlussphase war dann die Spielgemeinschaft am Zug und drehte die Partie durch Tore von Leonie Tausch (67.) sowie Antonia Goldkuhle (88.).

FC Fleckenberg/Grafschaft II - FC Ostwig-Nuttlar 1:4 (0:2). Der FC Ostwig-Nuttlar lag zur Pause durch Tore von Amelie Liese (10.) und Assatou Coulibaly (18.) mit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Amelie Liese (57.) auf 3:0, bevor Maja Koch (75.) auf 1:3 verkürzen konnte. Erneut Amelie Liese (78.) traf zum 4:1-Endstand.

A-Kreisliga Arnsberg

SSV Küntrop - SG Bruchhausen/Niedereimer 1:6 (1:5). Küntrop erwischte mit dem 1:0 durch Annik Marie Hosse (10.) den besseren Start (10.). Anschließend drehte die Spielgemeinschaft die Partie durch Tore von Christina Schacht (12.), Hanna Wiegelmann (17./37.) sowie Larissa Vollmer (28./42./53.). „Küntrop hat uns gut bearbeitet. Von uns war es allerdings das schlechteste Spiel der Saison. Es ist noch Luft nach oben. Trotzdem können wir bei einem Sieg mit fünf Toren Unterschied zufrieden sein“, sagte SG-Trainer Tim Kuhlmann. „Ich war vor allem mit der Einstellung meiner Mannschaft zufrieden“, ergänzte SSV-Coach Markus Walter.

SG Stockum/Amecke/Allendorf/Endorf - TuS Voßwinkel 1:3 (0:0). In der zweiten Halbzeit stellte Voßwinkel innerhalb von 16 Minuten die Weichen auf Sieg. Die TuS-Tore erzielten Hanna Dünschede (52.), Julia Michaelis (57.), Marie Henning (68.). Die SG konnte durch Carolin Annette Henze (71.) nur noch auf 1:3 verkürzen.

TuS Sundern - SuS Eisborn 8:0 (2:0). Melissa Luckhardt schnürte einen Viererpack (15./53./60./75.). Ebenfalls in Torlaune war Lisa-Marie Thiele (80./84./89.) mit drei Treffern. Außerdem war Vicky Asholter (37.) erfolgreich.

SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld - TuS Rumbeck 21:0 (7:0). Die Spielgemeinschaft brachte dem punktlosen Liga-Neuling die dritte zweistellige Niederlage bei. Schlusslicht Rumbeck kassierte bereits zum zweiten Mal mehr als 20 Gegentreffer. Die SG-Tore erzielten Sophia Antonia Nölke (7), Laura Brüggemann (5), Stella-Marie Kramer (3), Julia Schulte (3), Johanna Engels (2) sowie Felizitas Neumann.

SV Affeln - FC BW Gierskämpen 4:0 (3:0). Der SV Affeln hielt den sieglosen Vorletzten aus Arnsberg-Gierskämpen auf Distanz. Anika Schwermann (5./27.) und Caroline Krause (36./76.) waren jeweils zweimal erfolgreich.