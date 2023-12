SG Ruhrtal: „Das einfachste Spiel der vergangenen Wochen“

Arnsberg-Oeventrop Mit der Partie beim Zweiten HTV Hemer wartet eine große Herausforderung auf die SG Ruhrtal. Die Lage beim Handball-Verbandsligisten.

Es käme einer Sensation gleich, wenn die Handballer der SG Ruhrtal zum Jahresausklang ein Erfolgserlebnis feiern könnten, denn der auswärts noch punktlose Neuling muss am Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr, im Grohe-Forum beim Ex-Oberligisten HTV Hemer antreten. Der HTV hat sich unmissverständlich den im Vorjahr knapp verpassten Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt und ist mit 16:4 Punkten der schärfste Verfolger von Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede. „Das ist das einfachste Spiel der vergangenen Wochen, denn wir können in Hemer nur positiv überraschen, also ganz entspannt versuchen, endlich einmal auch in fremder Halle unser wahres Leistungsvermögen auf die Platte zu bringen“, lautet die bescheidene, aber realistische Zielsetzung von Trainer Frank Moormann.

Wenn nicht der Heimausrutscher gegen den TuS Ferndorf II (23:29) gewesen wäre, könnte der HTV von einer bislang ausgezeichneten Vorrunde sprechen, denn die weiteren Punktverluste waren ehrenvolle Unentschieden in Bergkamen und Volmetal. Auswärtssiege in Dortmund und Villigst-Ergste untermauern die gute Form der Schützlinge von Trainer Bosko Bjelanovic, der vor allem im Rückraum durch Jonas Brieden, Wael Ben Youssef, Mati Sahlmann und Luis Gran bärenstark besetzt ist und den Ausfall seines Kreisläufers Tim Luzyna zweifellos verkraften kann. „Da kommt geballte Power auf unsere Abwehr zu“, weiß Moormann.

Der Blick geht voraus

Umso ärgerlicher, dass der erkrankte Defensivstratege Michael Gräbener ebenso erneut ausfällt wie Spielmacher Matthias Storm, der sich mit einer Fußverletzung herumplagt. Fraglich ist zudem das Comeback von Pierre Jauernik. Immerhin kann die SGR wieder mit Tilman Weber rechnen, der zusammen mit David Bauerdick den Spielaufbau lenken soll, denn Youngster Dorian Pavic aus der Reserve der SG Ruhrtal soll sich noch nicht in der Ersten festspielen.

Leichte Sorgen muss sich Moormann um seine etatmäßigen Hauptschützen machen. Aaron Humpert ist nämlich ebenso geschwächt wie Lukas Struwe. „Die beiden brauchen dringend eine Pause, die zum Glück recht lange ausfällt“, meint der SGR-Coach, der schon auf Samstag, 20. Januar 2024, blickt, wenn es daheim gegen Tabellennachbar HSG Hattingen-Sprockhövel geht. Schließlich kann nach Lage der Dinge der Plan nur lauten, den derzeitigen zwölften Platz zu behaupten, denn der würde, falls nicht mehr als zwei Drittligisten in die hiesige Oberliga absteigen, der SG Ruhrtal eine Relegation gegen den Drittletzten der Verbandsliga 1 bescheren.

