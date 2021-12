SG Ruhrtal: Diese Comebacks könnte es am Wochenende geben

Arnsberg/Meschede. Nach dem deutlichen Erfolg in der Vorwoche sieht Ruhrtals Trainer sein Team noch mittendrin im Abstiegskampf. Eine Tatsache macht ihm Hoffnung.

In der Handball-Landesliga 5 geht es enorm eng zu. Das zeigt sich schon daran, dass der aktuelle Spitzenreiter ASC 09 Dortmund nach Minuspunkten nur zwei Zähler vor der SG Ruhrtal liegt, die ihrerseits trotz des jüngsten Coups gegen den TV Brechten (34:22) nach Ansicht von Trainer Frank Moormann („Die Teams hinter uns werden noch aufholen“) weiterhin voll im Abstiegskampf steckt.

Die SGR will deshalb jede Gelegenheit für eine weitere Überraschung nutzen. Und die Aussichten, an diesem Sonntag, 14 Uhr, beim ASC Zählbares mitzunehmen, sind besser denn je. Zum einen befinden sich die Ruhrtaler in guter Verfassung, haben keinerlei Verletzte zu beklagen, und es besteht sogar die Möglichkeit, dass die Langzeit-Verletzten Alex Blanke und Henrik Basler ihre Comeback geben. Zum anderen muss Aplerbeck zwei Leistungsträger verletzungsbedingt ersetzen, was sich schon beim von „Spion“ Moormann per Video festgehaltenen 16:22 in Menden erheblich ausgewirkt hat.

Das Selbstbewusstsein im Ruhrtal ist gewachsen

„Ich gehöre einem Trainerpool von fünf Kollegen an, die regelmäßig Videos austauschen, wollte mir aber selbst einen Eindruck vom ASC machen, um meine Mannschaft optimal vorbereiten zu können“, erklärte Moormann. Seine Devise lautet: „Wenn der Gegner etwas anbietet, müssen wir zuschnappen. Wir sind mittlerweile selbstbewusst genug, um auch auswärts stets voll auf Sieg zu spielen.“

