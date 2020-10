SG Ruhrtal muss Auftakt-Niederlage teuer bezahlen

Die Mannschaft von Trainer Frank Moormann verlor in letzter Sekunde bei Aufsteiger Westfalia Kamen mit 29:30 (13:12) und musste die Niederlage teuer bezahlen. Stammtorhüter Henrik Basler zog sich zehn Minuten vor Schluss eine schwere Knieverletzung zuzog, die eine längere Wettkampfpause befürchten lässt.

Basler hatte zuvor mit 15 Paraden wesentlich dazu beigetragen, dass die SG Ruhrtal zwischenzeitlich mit 24:22 in Führung lag. Für Basler ging Stefan Biggermann zwischen die Pfosten und konnte bei seinem Landesliga-Debüt allerdings nur einen von acht Würfen abwehren.

14 Gegentore nach Steilangriffen

In Kamen benötigte die SG Ruhrtal einige Zeit, um ihr Spiel aufzuziehen. Nach dem 5:7-Rückstand drehten die Gäste durch drei Tore in Serie die Begegnung und gingen erstmals in Führung. Anschließend baute die SG Ruhrtal den 13:13-Halbzeitvorsprung auf 16:12 aus. In der Folgezeit unterliefen der Spielgemeinschaft allerdings zahlreiche Fehler im Spielaufbau, Westfalia Kamen konnte dadurch sein Konterspiel aufziehen und kam zum 19:19-Ausgleich (45.). „Unsere Abwehr hat eigentlich gut funktioniert, aber durch unsere Offensivpatzer haben wir uns 14 Gegentore durch Steilangriffe eingefangen“, teilte Frank Moormann mit.

Im Angriff konnte allein David Bauerdick mit makelloser Ausbeute überzeugen. Er war es auch, der den letzten Angriff sieben Sekunden vor Schluss zum 29:29-Ausgleich nutzte. Die Freude währte aber nur kurz, denn Kamen kam mit der Schlusssirene zum Siegtreffer. „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber es gab ein paar Fehler zuviel“, fasste Moormann die Partie kurz und knapp zusammen.

SG Ruhrtal: Basler (51. Biggermann); Bauerdick (5), Schmidt (5), Blanke (5/2), Humpert (4), Struwe (4), T. Weber (4), Storm (1), Weber (1), Gräbener.