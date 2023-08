SG Ruhrtal: Nach Testspiel-Pleite folgt Lemgo-Lehrabend

Warstein. Handball-Verbandsligist SG Ruhrtal verlor das Testspiel-Derby gegen den VfS Warstein. An diesem Dienstag gibt es Bundesliga-Besuch in Oeventrop.

Wenn ein Handball-Testspiel mehr als 200 Zuschauer anlockt, obwohl beide Seiten arg ersatzgeschwächt antreten müssen, dann kann es sich nur um ein Derby handeln. Die Partie zwischen dem Landesliga-Vizemeister VfS Warstein und dem Verbandsliga-Aufsteiger SG Ruhrtal bot trotz der hüben wie drüben dünnen Kader gute Unterhaltung und bescherte den Warsteinern, die schon in der Vorwoche beim anderen Landesliga-Meister aus Neuenkirchen knapp gewonnen hatten, am Ende dieses Testspiels einen 28:27 (14:16)-Prestigesieg.

„Für mich ist das Ergebnis völlig nebensächlich, es hat aber trotzdem einige wertvolle Erkenntnisse gebracht. So hat Justus Klauke auf der ungewohnten halbrechten Position ein tolles Spiel geliefert“, resümierte SGR-Trainer Frank Moormann. Inklusive der Reservespieler Finn Bornemann und Till Rosenberger reisten die Ruhrtaler mit vier Auswechsel-Feldspielern an. Doch weil sich zu Beginn der zweiten Halbzeit Malte Weber (leicht umgeknickt) und Aaron Humpert (Pferdekuss) verletzten, halbierten sich die Wechselmöglichkeiten, kam es zum Rückraum-Einsatz von Justus Klauke, der eigentlich die rechte Außenbahn besetzt.

Der SGR fehlt der Innenblock

Den Gästen merkte man an, dass sie den gewohnten Innenblock (Struwe, Schmidt) ersetzen mussten. Es ergaben sich zahlreiche Lücken, die der VfS vornehmlich durch drei zusammen 15 Treffer beisteuernde Schmidt-Brüder zu nutzen wusste. Die erste Viertelstunde hatte im Zeichen der Ruhrtaler gestanden, die sich auf 9:4 absetzten. Im weiteren Verlauf aber ließ nicht nur die Deckung nach, sondern häuften sich auch die Fehlwürfe. Und obwohl Janne Malik in Durchgang zwei einige freie VfS-Chancen zunichte machte, bekamen die Hausherren ein Übergewicht. Die SGR führte letztmals beim 21:20 (47.) und lief in der Schlussphase stets einem Rückstand hinterher. Am Freitag steht ein weiterer Test beim Bezirksligisten ASV Hamm III an.

Lemgo fordert Hamm

Zuvor trifft am Dienstag, 8. August, aber um 19 Uhr in der Ruhrtalhalle in Arnsberg-Oeventrop der Bundesligist TBV Lemgo auf den Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen. Dieses Duell gehört zu den Feierlichkeiten im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der SG Ruhrtal.

SG Ruhrtal: Biggermann (31. Malik); Storm (8/3), Humpert (6), Klauke (4), Bauerdick (2), Klute (2), Rosenberger (2), M. Weber (1), Gräbener (1), Mähl (1), Bornemann.

