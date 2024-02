SG Ruhrtal vor Derby: „Keine Frage, das müssen wir gewinnen“

Arnsberg/Sundern In der Landesliga empfangen die Handballerinnen der SG Ruhrtal am Samstag den HV Sundern. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.

Selten war vor einem Handball-Derby die Ausgangs- und Favoritenlage so klar wie an diesem Samstag, wenn die Landesliga-Handballerinnen des Aufsteigers SG Ruhrtal den extrem verjüngten HV Sundern empfangen (19.30 Uhr, Ruhrtalhalle). „Keine Frage, das Ding müssen wir gewinnen“, sagt SGR-Trainer Christian Hohmann, schickt jedoch ein Aber hinterher.

Sundern im Aufwärtstrend

Trotz des jüngsten Erfolges in Bösperde kann wegen des vermehrten Abstiegs nur eine außergewöhnlich gute Rückserie die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga verhindern. Im Hinspiel (35:19) hatten die Oeventroperinnen keine Mühe, aber Hohmann ist nicht entgangen, dass der punktlose Lokalrivale in den vergangenen Spielen einen Aufwärtstrend verbuchte. Deshalb fordert er: „Wir müssen von Beginn an konzentriert aufspielen und dürfen Sundern gar nicht erst ins Spiel kommen lassen, auch wenn bei mir einige Spielerinnen ausfallen werden. Der Kader ist aber groß genug, um dies zu kompensieren.“

Sunderns Coach Siggi Motzki-Biele hat sich längst damit abgefunden, mit seiner Teenager-Truppe nächste Saison um Bezirksliga-Punkte zu spielen. „Wir nehmen jede Partie als Lernstunde. Natürlich wünsche ich mir, dass meine Mädels vor sicher großer Kulisse mutig auftreten“, sagt er. Im Nachholspiel am Mittwoch beim ATV Dorstfeld (14:30) gelang es immerhin 21 Minuten lang, auf Augenhöhe zu bleiben. Erst nach dem 5:4 erfolgte ein kräftemäßiger Einbruch des kleinen Kaders, war ohne Mira Nolte und mit einer angeschlagenen Mariella Kosanovic nicht zu verhindern, dass sich Dorstfeld auf 13:5 (31.) absetzen und seinen Vorsprung auf 22:12 (48.) kontinuierlich ausbauen konnte. Die 14 Treffer verteilten sich auf Pötter (5), Fromm (4), Pulvirenti (2), Nogueira Camps (1) Berghoff-Wrede (1) und Kosanovic (1).

