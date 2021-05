Sieben Sauerländer rasen bei der U23-Meisterschaft mit

Sauerland. Die Deutsche Radsport-Meisterschaft der U23 wird auf dem Sachsenring ausgetragen. Das Team SKS Sauerland NRW will sich stark präsentieren.

Die Deutsche Radsport-Meisterschaft der U23-Junioren findet am Pfingstmontag, 24. Mai, auf dem Sachsenring statt – und auch das Team SKS Sauerland NRW ist involviert.

Die U23-Meisterschaft wird als sogenannte Drei-Nationen-Meisterschaft zusammen mit der Schweiz und Luxemburg ausgefahren. Eigentlich sollte die Veranstaltung in Luxemburg stattfinden. Wegen der Coronapandemie konnte sich allerdings im Nachbarland kein Ausrichter finden.

Deutsche Meisterschaft der U23: Rundfahrt über 170 Kilometer

Mit der Organisation der Meisterschaft zeigte sich der Verein Sachsenring um Dietmar Lohr und der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) um Vizepräsident Günther Schabel einmal mehr als Retter in der Not. Bereits im vergangenen Jahr organisierten die Verantwortlichen die Deutsche Profi-Meisterschaft. Der Sachsenring ist eine Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal und Oberlungwitz.

Das heimische Team SKS Sauerland NRW wird bereits am Sonntag, 23. Mai, nach Sachsen reisen. Mit dabei sind Lars Kulbe, Johannes Hodapp, Per Christian Münstermann, Michel Giesselmann, Jon Knolle, Ole Theiler und Tim Neffgen.

Im Vorfeld der Titelkämpfe auf dem Sachsenring nehmen die Nationalfahrer Lars Kulbe, Johannes Hodapp und Jon Knolle zusammen mit ihren belgischen Team-Kollegen Abram und Michiel Stockman noch an der Rundfahrt „Ruddervoorde Kours“ über 170 Kilometer im belgischen Westflandern teil.

