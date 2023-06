Silvesterlauf nach Soest: Diese Vorbereitungen laufen

Beim Silvesterlauf von Werl nach Soest – hier mit Adrian Raczka-Buchwald aus Hüsten (vorne rechts) – säumen stets tausende Besucher die Strecke und feuern die Teilnehmer an.

Soest. Der Silvesterlauf von Werl nach Soest ist stets das sportliche Highlight zum Jahresende. So ist der Stand der Vorbereitungen:

Es ist kein halbes Jahr mehr hin, ehe der Sparkassen-Silvesterlauf zwischen Werl und Soest am letzten Tag des Jahres wieder tausende Aktive und Zuschauer auch aus dem nahen Hochsauerlandkreis in seinen Bann zieht. Damit alles reibungslos läuft, werden bereits jetzt zahlreiche Vorbereitungen getroffen.

Beispielsweise ist das Anmeldeportal bei dem Zeitnehmpartner Race Result geöffnet, und somit sind laut Veranstalter bereits die ersten Anmeldungen eingegangen. Aber nicht nur für die nahe Zukunft laufen die Planungen: Eine Großveranstaltung wie der Silvesterlauf ist schließlich auf Jahre ausgelegt. Das Event, das am 31. Dezember seine 42. Auflage feiert, soll auch in den nächsten Jahren gewährleistet werden. Daher führte das Organisationskomitee um Ingo Schaffranka jüngst Gespräche mit den Vertretern der beiden Städte Soest und Werl. „Die Gespräche mit den Verwaltungen waren sehr fruchtbar“, berichtet Schaffranka.

Beispielsweise geht es darum, wie die Stadthalle in Werl vor dem Start für die beliebte Sportmesse am 30. und 31. Dezember genutzt werden kann. Hier vereinbarte Schaffranka mit Fachbereichsleiterin Alexandra Kleine, Stadtoberverwaltungsrätin der Stadt Werl, eine Zusammenarbeit für die nächsten Jahre.

Neben der Nutzung der Stadthalle geht es in den Gesprächen mit den jeweiligen Stadtverwaltungen auch immer darum, wie die Strecke gesichert ist. Auch wenn der Kurs auf der ehemaligen B1 bis auf wenige Änderungen in all den Jahrzehnten feststeht, müssen hier natürlich Vereinbarungen getroffen und Auflagen erfüllt werden. Hier sind die Veranstaltervereine DJK Grün-Weiß Werl, Marathon Soest und LC Soester Börde als Träger der Förder- und Veranstaltergemeinschaft Silvesterlauf mit ihren ehrenamtlichen Helfern im Boot, genauso wie die zahlreichen anderen Vereine und Institutionen, die sich jedes Jahr mit Eifer beteiligen, damit der Silvesterlauf reibungslos über die Bühne geht.

Die Anmeldung für den 42. Silvesterlauf ist bereits online möglich unter: silvesterlauf.com

