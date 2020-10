So kehren die Schwimmer aus dem Hochsauerlandkreis zurück

Sauerland. Nach mehr als sechs Monaten Wettkampfpause aufgrund der Coronapandemie sind die Schwimmer aus dem HSK jetzt zurück. So laufen ihre Wettkämpfe ab.

Nach einer mehr als sechsmonatigen Zwangspause bedingt durch die Coronapandemie sind jetzt die heimischen Schwimmvereine in den aktiven Wettkampfbetrieb zurückgekehrt. Das sorgte für große Freude, die unter anderem Felix Griggel, Top-Schwimmer des SSV Meschede, formulierte: „Das Wettkampffeeling war besonders intensiv, da wir monatelang auf etwas verzichten mussten, was für einen Schwimmverein so selbstverständlich war.“

Ausgeklügelte Hygiene- und Sicherheitskonzepte, klare Regeln und eine flexible Handhabe beispielsweise bei der Verlegung von Indoor-Veranstaltungen nach draußen: Veranstalter von Schwimm-Wettbewerben in Lippstadt, Bochum und Dortmund machten vor, wie Schwimmvereine die Coronakrise bewältigen können. Die jeweils dort an den Start gehenden Klubs aus dem HSK lobten die jeweiligen Organisatoren.

Aber: Zu Recht wies unter anderem Heike Kuschwald, stellvertretende Abteilungsleiterin der Schwimmer des SSV Meschede, nach der Teilnahme des SSV am Schwimmwettkampf von Teutonia Lippstadt auf ein großes Problem hin, das in der nun anstehenden kalten Jahreszeit auf die Vereine zukommen wird. „So ein Organisationsmix von Outdoor und Indoor, der wetterbedingt hier noch problemlos möglich war, dürfte in den kommenden Monaten kaum möglich sein, so dass die Durchführung von Schwimmwettkämpfen schwierig wird“, sagte sie.

Schwimmen während Corona – klare Maßnahmen

Bedingt durch die Coronapandemie waren die Wettbewerbe in Lippstadt, an denen aus dem HSK auch der SV Neptun Neheim-Hüsten teilnahm, mit etwa 130 Sportlern aus sechs Vereinen und etwa 500 Starts diesmal vergleichsweise klein ausgefallen. Laut Aussage des SSV Meschede gelang es den Organisatoren jedoch, durch klare Maßnahmen die Sicherheit der Beteiligten zu gewährleisten. Unter anderem sei ein personenbezogener Einlass in das Hallenbad ausschließlich zu den Läufen sowie das Einschwimmen und der Aufenthalt ausschließlich im Freibad vorgegeben worden.

Die 14 gestarteten Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Meschede zeigten ein starkes Comeback. Das Team sammelte in Lippstadt insgesamt 43 Medaillen, darunter 15 Mal Gold, 14 Mal Silber und 14 Mal Bronze. 39 neue persönliche Bestzeiten kamen ebenfalls zustande. „Im Detail sieht man natürlich bei den einzelnen Schwimmern die unterschiedliche Umsetzung der Trainingsdisziplin“, sagte SSV-Trainer Frank Nolte.

Ebenfalls in Lippstadt am Start waren fünf Nachwuchsschwimmer des SV Neptun Neheim-Hüsten. Das freute Trainer Christoph Pehle: „Endlich ist die Wettkampfpause vorbei.“ Bei 15 Starts sammelte das Team insgesamt zehn Medaillen (drei Siege, fünf zweite Plätze, zwei Mal Bronze) ein.

Bei der Challenge in Bochum gelang es dem SV Neptun derweil, sieben Mal auf dem Siegerpodest zu landen. Dies schafften Adrian Fischer (Bronze), Lina Geck (Gold und Bronze), Helen Kunze (Silber), Viktor Luft (Gold und Bronze) und Lea Sommer (Bronze).

TuS Sundern an besonderer Stätte

Unterdessen starteten die Schwimmerinnen und Schwimmer des TuS Sundern beim Internationalen Speedo-Schwimm-Meeting in Dortmund. Die Veranstaltung war aufgrund der Coronakrise kurzerhand nach draußen, konkret in das Dortmunder Freibad Volkspark am Signal-Iduna-Park, verlegt worden.

Auch bei diesem Wettbewerb spielten die Coronabestimmungen eine große Rolle, doch der Freie Sportverein Dortmund sorgte laut Susanne Stephanblome-Pöhler, Pressewartin des TuS, für eine reibungslose Organisation. „Alle Aktiven und Trainer hoffen jetzt, dass noch mehr Wettkämpfe stattfinden können, um die nötige Routine wieder aufzubauen“, sagte Stephanblome-Pöhler. Sie freute sich über den Gewinn von 19 Medaillen.