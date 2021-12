So rüstet Landesligist SV Hüsten 09 im Abstiegskampf auf

Arnsberg-Hüsten. Fußball-Landesligist SV Hüsten 09 verstärkt sich mit drei neuen Spielern. Zwei der Akteure sollen schon jetzt helfen, den Abstieg abzuwenden.

Fußball-Landesligist SV Hüsten 09 reagiert auf die insgesamt nicht zufriedenstellende Hinserie. Die Hüstener haben drei Spieler neu verpflichtet – zwei kommen in diesem Winter, einer im kommenden Sommer.

Das spektakuläre 3:3-Remis zuletzt im HSK-Derby gegen den SV Brilon zeigte, woran es unter anderem in dieser Saison in Hüsten hapert. Die Hausherren gingen drei Mal in Führung – und kassierten dennoch in der Nachspielzeit den 3:3-Nackenschlag. Immerhin: Die Hüstener verbesserten sich durch den Punkt auf Tabellenplatz 13 und überließen Kontrahent SV Attendorn den ersten Abstiegsrang 14 zum Überwintern. Beide Teams sind jedoch punktgleich.

SV Hüsten 09: Mittelfeldmotor kommt

Zur Winterpause haben sich die Hüstener nun mit zwei Spielern verstärkt. Vom A-Kreisligisten SV Arnsberg 09 wechselt Selim Atmaca ins Stadion Große Wiese, und vom Ligakonkurrenten BSV Menden kommt Philipp Freier, Neffe des Ex-Nationalspielers Slawo Freier. „Wir freuen uns, dass sich Selim Atmaca und Philipp Freier dazu entschieden haben, nach dem Jahreswechsel das grün-weiße Trikot zu tragen. Beide haben im Nachwuchsbereich das nötige Rüstzeug erlernt, um in der Landesliga Fuß zu fassen“, sagte Hüstens Fußball-Abteilungsleiter Thomas Malachowski.

Zur neuen Saison wird zudem Tim Hartmann die Hüstener verstärken. Der Mittelfeldspieler kommt vom A-Ligisten SV Bachum/Bergheim und konnte in den vergangenen anderthalb Jahren auf sich aufmerksam machen. Malachowski: „Tim ist ein junger und hochtalentierter Spieler, der schon mehrfach bewiesen hat, dass er auch in Spielen gegen überkreislich spielende Gegner Akzente setzen kann. Er steht bei uns schon seit seinem Wechsel in den Seniorenbereich auf dem Wunschzettel, sodass wir uns sehr freuen, dass er uns ab Sommer verstärken wird.“ Wie berichtet, werden Kamil Mika (BW Gierskämpen) und Edoardo Silvestro (SF Hüingsen) den Klub verlassen.

