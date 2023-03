Reitsport So will der RV Hellefeld mit neuem Konzept begeistern

Sundern-Hellefeld. Der Reiterverein Hellefeld organisiert in diesem Jahr seine Hallenreitturniere mit einem neuen Konzept. Wie sich der Klub einen Erfolg erhofft:

Mit einem neuen Konzept startet der Reiterverein Hellefeld in die neue Saison im Reitsport. Der heimische Klub veranstaltet wie gewohnt erneut im März ein Hallenreitturnier – diesmal allerdings aufgeteilt auf zwei verschiedene Wettbewerbe und Zeitpunkte. Während am Wochenende 11./12. März die Dressurreiter um Siege und Platzierungen kämpfen, finden am darauffolgenden Wochenende 18./19. März die Prüfungen für die Springreiter statt.

„Da die Nachfrage nach Startplätzen in den Dressurprüfungen im letzten Jahr sehr stark war, möchten wir den Dressurreitern aus der Region in diesem Jahr ein breites Prüfungsangebot bieten. Dazu benötigen wir den zusätzlichen Tag“, erklärte Antonia Volmert, die als Pressewartin des Reitervereins Hellefeld wirkt.

Sundern: Nennergebnis weckt Vorfreude

Das aktuelle Nennergebnis gibt dem Reiterverein Recht. Mit mehr als 350 reservierten Startplätzen für das erste Turnierwochenende ist der Vorstand des Reitervereins „sehr zufrieden“ und blickt dem Dressurturnier zuversichtlich entgegen.

Die Nennungsphase für das Springturnier ist derweil noch nicht abgeschlossen. „Doch auch hier freuen sich alle Beteiligten bereits auf ein sportliches Wochenende“, hieß es seitens des ausrichtenden Vereins.

Sowohl in der Dressur als auch beim Springen werden Prüfungen bis hin zur Ein-Stern-M-Klasse geritten. Daneben finden einige Prüfungen für den Nachwuchs statt. Neben dem Wettkampf um die Vereinsmeistertitel in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen ist vor allem im Springen ein weiterer Höhepunkt des Turniers die vorletzte Qualifikation für den Clemens-Veltins-Gedächtnispokal. Aktuell führt Klaus Otte-Wiese (RV Hellefeld) vor Florian Lutter (RV Arnsberg-Holzen) und Nicola Vollmers (RV Oberkirchen).

Die letzte Qualifikation sowie das Finale der Serie finden traditionell auf dem Großen Außenturnier des RV Hellefeld am Christi-Himmelfahrts-Wochenende statt. Zuschauer sind überall herzlich eingeladen.

