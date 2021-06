Beim Hochsauerländer Laufcup – hier ein Archivfoto – geht es auch in der Pandemiezeit endlich weiter.

Leichtathletik So wird der Hochsauerländer Laufcup jetzt fortgesetzt

Marsberg-Meerhof. Die 13. Ausgabe des Hochsauerländer Laufcups wird nach einer pandemiebedingten Pause fortgeführt. Wo es nun wieder losgeht – und wie.

Der Hochsauerländer Laufcup findet eine Fortsetzung. Die heimische Leichtathletik-Veranstaltung wird von Donnerstag, 3., bis Sonntag, 20. Juni, mit dem dritten Lauf ihrer 13. Ausgabe fortgeführt, dem Eggelauf des BC Meerhof.

Die 39. Auflage des Eggelaufs wird dabei als so genannter Sololauf durchgeführt. Der BC Meerhof bietet dabei Strecken von fünf, zehn und 21 Kilometern zur Auswahl an. Auch alle drei Strecken können belaufen werden. Die bisher 140 Teilnehmer des Laufcups stehen bereits in den Startlöchern.

Anmeldungen zum Eggelauf sind noch möglich

Im Zuge des 13. Hochsauerländer Laufcups müssen insgesamt für eine Wertung mindestens drei Läufe absolviert werden. Wenn zum Beispiel in Meerhof alle drei Strecken gelaufen werden, wäre diese Bedingung bereits erfüllt. Bei erfolgreicher Teilnahme winken eine Urkunde und die Chance auf einen Gewinn. Durch das Absolvieren von mindestens fünf Läufen verdoppelt sich die Gewinnchance.

Die Teilnahme ist kostenlos, und eine Anmeldung für den Eggelauf ist nicht erforderlich. Nachdem die ausgeschilderte Laufstrecke absolviert wurde, können die Ergebnisse in Form eines Fotos mit gelaufener Zeit und Strecke sowie der bei der Anmeldung zum Laufcup zugeteilten Laufcup-Nummer, an die E-Mail-Adresse solo-eggelauf@bc23meerhof.de geschickt werden. Auch hier werden verschiedene Preise unter den Teilnehmern verlost.

Da sich die Corona-Regeln ändern können, ist noch nicht bekannt, wie die anderen Läufe des Hochsauerländer Laufcups stattfinden werden. Der Kreissportbund HSK wird darüber auf seiner Internetseite informieren.

Nach wie vor besteht auch noch die Möglichkeit, sich für den Laufcup anzumelden. Der Kreissportbund Hochsauerlandkreis (KSB HSK) mit Franziska Geise beantwortet Fragen unter Telefon 02904/9763254 oder per E-Mail an: f.geise@hochsauerlandsport.de

