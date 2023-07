Spielplan steht: Große Vorfreude über Start der Landesliga 2

Sauerland. Der Spielplan der Fußball-Landesliga 2 zur neuen Saison 2023/2024 steht jetzt fest. Zum Auftakt erwarten die fünf HSK-Teams interessante Partien.

Landesliga 2: Packende Derbys in den ersten Saisonwochen

In der 16er-Staffel ist der komplette erste Spieltag für Sonntag, 13. August, angesetzt worden. Dass Aufsteiger TuS Sundern in der aktuellen Übersicht zur Liga auf dem Portal „fussball.de“ an letzter Position im Gesamtklassement aufgeführt wird, hat einen leicht erklärbaren Grund: Nach dem Alphabet kommt der TuS Sundern angesichts des „T“s eben erst an letzter Stelle aller 16 Mannschaften. Nach der kommenden Saison will der Landesliga-Rückkehrer unbedingt über dem berühmten Strich stehen und den Klassenverbleib sicherstellen.

Am ersten Spieltag empfangen die Sunderner am 13. August, 15 Uhr, im Röhrtalstadion HSK-Kontrahent SV Schmallenberg/Fredeburg. Heimspiele erwarten auch den FC Arpe/Wormbach (zeitgleich in Arpe gegen den BSV Menden) und den SV Brilon (um 15.30 Uhr gegen Hohenlimburg 10). RW Erlinghausen tritt um 15 Uhr beim SC Drolshagen an. „Ich finde es richtig gut, dass wir das erste Spiel bei einem sehr starken Aufsteiger bekommen haben. Gleich zum Start ein starker Gegner vor vielen Zuschauern – was willst Du als Fußballer mehr bekommen?“, sagte Merso Mersovski, Coach der Schmallenberger, zum Auftakt für sein Team. „Wir freuen uns auf ein Heimspiel und ein HSK-Duell am ersten Spieltag – das verspricht auch viele Zuschauer“, blickt Fabio Granata, Trainer des TuS Sundern, voraus.

Schon am dritten Spieltag wartet mit dem Derby FC Arpe/Wormbach gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg (Sonntag, 27. August, 15 Uhr) ein weiterer echter Kracher aus HSK-Sicht. Dabei hat die Mannschaft von Merso Mersovski einiges wiedergutzumachen: Im April unterlagen die Schmallenberger in Arpe verdient mit 0:3 – Mersovski selbst war damals völlig konsterniert ob der schwachen Vorstellung seines Teams. Mit dem Duell SV Brilon - RW Erlinghausen wartet am Sonntag, 15. Oktober, 15.30 Uhr, ein weiteres Derby, das erneut viel Aufmerksamkeit erregen wird.

Der letzte Spieltag in diesem Jahr wird am Sonntag, 3. Dezember ausgetragen. Weiter geht es nach der Winterpause am Sonntag, 18. Februar, 2024. Der letzte Spieltag in dieser Saison ist für Sonntag, 26. Mai, angesetzt.

