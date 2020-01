Spitzenreiter RC Sorpesee siegt 3:0 und baut Vorsprung aus

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee wussten, wo sie sich zu bedanken hatten. Nach dem 3:0 (29:27, 25:15, 25:12) gegen FCJ Köln II, dem ersten Sieg im Punktspieljahr 2020 in der 3. Liga West der Frauen, feierte die Mannschaft im heimischen Schulzentrum von Sundern den Erfolg mit den zahlreichen Fans. „Unsere Anhänger haben uns zum Leben erweckt und wir haben uns anschließend freigespielt“, sagte Julian Schallow, Trainer des RC Sorpesee, nach der Partie. „Sie haben uns zum Sieg getragen und geschrien.“

Auf die Zähne gebissen

In der Tabelle der 3. Liga West hat Spitzenreiter RC Sorpesee, der vor dem Köln-Spiel zwei Niederlagen in Folge kassiert hatte (2:3 beim TV Hörde und 0:3 gegen MTV Hildesheim), jetzt wieder vier Punkte Vorsprung auf SSF Fortuna Bonn (1:3 bei BW Aasee).

Die Mannschaft des RC Sorpesee musste kurzfristig auf Victoria Vornweg (Arbeitsverletzung) und Kim Spreyer (Hexenschuss) verzichten. „Der Rest der Truppe hat dann auf die Zähne gebissen“, lobte Julian Schallow. „Zu Beginn hatten wir allerdings noch einen Stock im Rücken“, ergänzte RCS-Spielerin Michelle Henkies. Die Gäste aus Köln lagen im ersten Durchgang mit 23:21 in Führung und standen dicht vor dem Satzgewinn. Doch daraus wurde nichts. Der RC Sorpesee setzte sich mit Unterstützung der heimischen Anhänger noch mit 29:27 in der Verlängerung durch.





Balsam auf die Seele

„Diese Führung war Balsam auf unsere Seele“, teilte Julian Schallow später mit. Anschließend nahm die Mannschaft den Schwung mit in den zweiten Durchgang. Schnell führte das Team um Spielführerin Kirsten Prachtel mit drei Punkten, verlor aber Mitte des Satzes wieder ein wenig die Power. Eine Aufschlagserie von Michelle Henkies brachte den RCS jedoch zurück in die Spur. Der zweite Satz ging am Ende deutlich mit 25:15 an die Gastgeberinnen.

Im dritten Satz zeigte die Mannschaft des RC Sorpesee dann eine fast perfekte Leistung. Immer wieder gelang es, allen voran Bonnie Bastert, die Gäste aus der Domstadt mit starken Aufschlägen im Aufbauspiel zu stören. Mit diesem Vorteil auf der Habenseite entschärfte die RCS-Abwehr Angriff um Angriff und macht mit 25:12 den 3:0-Heimsieg perfekt. Ein Sonderlob gab es nach Spielende von den Spielerinnen aus Köln für die Anhänger des RC Sorpesee: „Hier ist die beste Kulisse der Dritten Liga.“ Auch RCS-Trainer Julian Schallow war von der Unterstützung wieder einmal begeistert: „Unsere Fans waren wieder einmal der Garant für einen am Ende deutlichen 3:0-Heimerfolg.“

Auswärtsspiel bei SF Aligse

Weiter geht es für die Mannschaft des RC Sorpesee am kommenden Samstag, 25. Januar, mit der Auswärtspartie bei SF Aligse. Anschlag ist um 20 Uhr. Im Hinspiel feierte der RCS gegen den aktuell Tabellensechsten einen 3:1-Sieg.

RC Sorpesee: Bonnie Bastert, Leonie Baumeister, Maya Blume, Antonia Brenscheidt, Hanna Fleischer, Michelle Henkies, Laura Kemper, Marie Metger, Kirsten Prachtel, Katharina Schallow, Alexandra Sharipov, Kim Spreyer, Vanessa Vornweg, Johanna Voß.