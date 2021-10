Sport im HSK: Die Gewinner und Verlierer vom Wochenende

Zum Start in die Herbstferien war der HSK am Wochenende wieder sportlich aktiv. Für die einen lief es gut, für die anderen hingegen nicht so.

GLÜCKSPILZE

Alle Fußballer

Sahnetag I: Eigentlich beginnt im Herbst immer die Phase einer Saison, die alle Fußballer einfach nur durchstehen wollen. Regen, Wind, Dunkelheit. Am Sonntag aber zeigte sich der Oktober von seiner allerbesten Seite. Ein Besuch am Platz war am Sonntag ein Genuss für alle Beteiligten. Lieber Wettergott: Gerne mehr davon!

Rund 350 Zuschauer kamen zum Sportplatz in den Oeren nach Oeventrop um das Ruhrtalderby gegen TuRa Freienohl zu verfolgen. Foto: Fabian Vogel

Burak Yavuz

Sahnetag II: Der Zehner des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim zeigte gegen den BSV Schüren, was er mit seinem starken Fuß so alles anstellen kann. Ein einfacher Abstauber zum 1:0, ein Traumtor zum 2:0 und eine Vorlage zum 3:0. Burak Yavuz strahlte zurecht nach dem Spiel mit der Sonne um die Wette.

Burak Yavuz zeigt den Laufweg an. Foto: WP

FC Fatih Türkgücü Meschede

Lokale Hilfe: Der Tabellenführer der A-Liga West marschiert ungehindert weiter. Zu dem klaren 9:0-Sieg gegen das Schlusslicht Fredeburg II gesellte sich für das Team von Trainer Hassine Nouira noch die Nachricht, das der Ortsrivale SSV Meschede dem Verfolger SG Berge/Calle-Wallen ein Remis abtrotzte. Das Resultat: Fünf Punkte Vorsprung.

Kommen derzeit gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus: Die Kicker vom FC Fatih Türkgücü Meschede. Foto: Tobias Aufmkolk





Offensive des SV Hüsten

Topform: Christopher Gierse und Robin Balder machten am Sonntag keine Kompromisse. Alle fünf Tore gegen den VfL Bad Berleburg gingen auf das Konto der beiden Offensivspieler. Weshalb sich Hüstens Stadionsprecher nach der Auswechslung von Balder auch artig über die Lautsprecher bedankte. „Danke Robin“, hallte es über die Tribüne im Stadion Große Wiese.

Robin Balder vom SV Hüsten 09 ist aktuell in bestechender Verfassung. Foto: RS / WP







PECHVÖGEL



Andre Butschkau

Braucht keiner: Die Nummer vier des Fußball-Bezirksligisten SG Serkenrode/Fretter verletzte sich im Heimspiel gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg schwer an der Achillessehne und musste per Krankenwagen vom Platz abgeholt werden. Gute Besserung!

Will keiner sehen: Ein Rettungswagen auf einem Fußballfeld Foto: Tim Cordes





TuS Oeventrop

Enttäuschung: Ruhrtalderby, hunderte Zuschauer am Platz und dann so eine Vorstellung. Der TuS war gegen TuRa Freienohl über die gesamte Spielzeit chancenlos. So richtig Derbystimmung kam nie auf.

Volles Haus in den Oeren. Nur die eigene Mannschaft vom TuS Oeventrop leistet keinen Beitrag zu einem gelungenen Fußball-Sonntag. Foto: Fabian Vogel

Volleyballerinnen RC Sorpesee

Eigenfehler: Ein couragierter Auftritt beim Tabellenführer der 2. Volleyball-Bundesliga in Borken blieb am Ende unbelohnt, weil das Team von Trainer Julian Schallow zu viele unnötige Fehler produziert.

Kann die Anzahl der unnötigen Fehler seiner Spielerinnen nicht glauben: RC-Trainer Julian Schallow. Foto: Ralf Litera / WP

TuS Rumbeck

Sieglos: Sieben Spiele, sieben Pleiten, 9:38 Tore. Das könnte eine lange Saison werden.

Oft nur zweiter Sieger: Die Kicker vom TuS Rumbeck (in rot). Foto: Florian Runte

Zusammengestellt

von Fabian Vogel