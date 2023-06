„Sport im Park“ im HSK: Vielfältige Angebote – alle Infos

Sauerland. Das Programm „Sport im Park“ startet am Montag, 26. Juni, im Hochsauerlandkreis. Es wird vielfältiger und vor allem kostenloser Sport angeboten.

Zehn Standorte, zehn Vereine und insgesamt 28 abwechslungsreiche Bewegungsangebote zwischen jeweils 45 bis 90 Minuten Dauer: Das kostenlose Outdoor-Sportprogramm „Sport im Park“ startet am Montag, 26. Juni, im Hochsauerlandkreis wieder durch. Im Zuge des Projektes, das vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen gefördert wird, bietet der heimische Kreissportbund Hochsauerlandkreis – in Kooperation mit lokalen Vereinen, der AOK Nordwest und den Volksbanken der Region – in den anstehenden Sommerferien kostenfreie Outdoor-Sportangebote für Jung und Alt an.

Das gemeinsame Sporttreiben ist dabei wie immer für Anfänger oder ebenso erfahrene Sportler möglich. „Es ist für jeden das passende Angebot dabei. Es besteht unter anderem die Möglichkeit, mit einer Wirbelsäulengymnastik in den Tag zu starten, sich am Abend mit einem Workout auszupowern oder bei einer Einheit Aquafitness den Wasserwiderstand zu bezwingen“, erklärt André Erlmann vom heimischen Kreissportbund.

„Sport im Park“ im HSK: Zehn Standorte, 28 Angebote

Auch die Kleinsten können zu rhythmischen Beats tanzen oder sich im Kurs „Fit for Kids“ austoben. Alle Teilnehmer erwartet ein bewegter Sommer mit motivierenden Bewegungsangeboten unter Anleitung qualifizierter Übungsleiter. Insgesamt warten auf die Aktiven an den Standorten Arnsberg, Neheim, Hüsten, Bestwig, Wenholthausen, Wennemen, Reiste, Cobbenrode, Schmallenberg und Sundern 28 abwechslungsreiche Bewegungsangebote zwischen jeweils 45 bis 90 Minuten Dauer.

Der TV Herdringen, der Verein für Gesundheitstraining und Rehasport, TV Schmallenberg, TuS Velmede-Bestwig, TuS Rot-Weiß Wennemen, FC Cobbenrode, TSV RW Wenholthausen, SuS Reiste, Surfclub Hachen und SuS Grün-Weiß Amecke unterstützen das Projekt diesmal.

Alle Sportbegeisterten können in die Kurse reinschnuppern oder auch regelmäßig teilnehmen. „Es ist zu beachten, dass einige Kurse anmeldepflichtig sind. Der Großteil der Kurse kann ohne Anmeldung besucht werden“, so Erlmann.

Für weitere Informationen steht Katja Osenberg vom KSB per E-Mail (k.osenberg@hochsauerlandsport.de) oder per Telefon (02904/9763253) zur Verfügung. Interessierte erhalten Informationen zu den Kursen und Daten ebenso online: hochsauerlandsport.de

