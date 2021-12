Sport im Sauerland: Das sind die Gewinner und Verlierer

Ein Schild mit der Aufschrift "Sportanlage ist gesperrt" hängt am Mittwoch, 03. Februar, in Wesel - Lackhausen. Wegen des Lockdown ist der Sportplatz vom PSV Lackhausen gesperrt. Foto : Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Wegen Winterpause und Corona-Pandemie war das Sportprogramm im HSK deutlich abgespeckter – Gewinner und Verlierer gab es aber trotzdem.

GEWINNER

Fans in Hüsten

Erwartbar: Wer sich ein Spiel zwischen den Fußball-Landesligisten SV Hüsten 09 und SV Brilon ansieht, muss das Unerwartbare erwarten. Wieder fielen sechs Tore zwischen den beiden Teams – damit sind es nun 26 in fünf Duellen. 5,2 Treffer pro Spiel fallen zwischen den beiden Teams. Das Rückspiel in Brilon dürfte damit langsam vergnügungssteuerpflichtig werden.

FC Arpe/Wormbach

Unverhofft: Damit war angesichts der starken Konkurrenz auch aus dem Hochsauerlandkreis nicht zu rechnen: Der FC Arpe/Wormbach steht als bestes HSK-Team in der Fußball-Landesliga 2 zum Winter auf dem fünften Platz. Zwar ist die Tabelle aufgrund einiger noch ausstehender Begegnungen noch etwas verzerrt, die Tatsache, dass der FC über den Winter vor dem SV Brilon, SV Hüsten 09 und RW Erlinghausen steht, überrascht aber.



RC Sorpesee

Testen hilft: Weil die Volleyballerinnen des RC Sorpesee (Foto) schon seit langem eine sehr strikte Test-Strategie im Zusammenhang mit Covid-19 fahren, wurden nun einige Infektionen innerhalb des Teams bekannt. Den Spielerinnen geht es gut, die Impfungen sei dafür laut dem Verein maßgeblich verantwortlich. Die Meldung nutzte der Verein, um für die Impfung zu werben – eine vorbildliche Aktion.



SV Schmallenberg/Fredeburg

Mit Bedacht: Der aktuelle Tabellenzweite in der „Bundesliga des Sauerlandes“ macht mit Merso Mersovski an der Linie weiter. Mersovski trainiert die Mannschaft bereits seit sieben Jahren, von der Kreisliga A ging es an die Spitze der Bezirksliga – und selbst dort sieht der Trainer sein Team noch nicht am Ende und bleibt hungrig.



TV Arnsberg Handball-Frauen

Nicht ohne mein Team: Zwar stehen die Handballerinnen des TV Arnsberg abgeschlagen auf dem letzten Platz der Verbandsliga 2, dennoch gaben Trainer Frank Schaden und alle Spielerinnen ihre Zusage für die kommende Saison – unabhängig von der Liga. Nur so kann dort auch wieder etwas wachsen.





VERLIERER



Die heimischen Handball-Fans

Verlustgefühle: Erst das „ewige Derby“ zwischen dem TV Arnsberg und dem VfS Warstein ohne Zuschauer, nun die coronabedingte Absage des Lokalduelles TV Neheim gegen TV Arnsberg. Den Handball-Fans geht in dieser Zeit gerade einiges flöten, zumal auch das Alternativprogramm mit den Spielen der SG Ruhrtal und des HV Sundern ebenfalls ausfiel.



Laura Nolte

Gebrauchtes Wochenende: In Altenberg blieb die Winterberger Pilotin Laura Nolte sowohl im Mono- als auch im Zweierbob hinter den eigenen Erwartungen zurück.



Zusammengestellt von Fabian Vogel

