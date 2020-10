Sportsozialpreis unserer Zeitung für RW Wenholthausen

Eslohe-Wenholthausen. RW Wenholthausen findet die richtigen Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen. Dafür gibt es den Sportsozialpreis unserer Zeitung.

Der Sportsozialpreis unserer Zeitung geht in diesem Jahr an den TSV Rot-Weiß Wenholthausen. Im Rahmen der jährlichen HSK-Sportlerwahl und der HSK-Sportgala vergibt unsere Zeitung seit dem Jahr 2016 den Sportsozialpreis um besondere gesellschaftliche Leistungen im Sport des Hochsauerlandkreises abseits von Meisterschaften, Ligen, Punkten und Tore zu honorieren.

Bei der aufgrund der Corona-Lage dezentralen Preisvergabe der HSK-Sportlerehrung gestern in Bestwig übergab der Arnsberger Redaktionsleiter Martin Haselhorst die Auszeichnung an die Wenholthausener Delegation. In seiner kurzen Ansprache würdigte er den Verein, für seine schnellen und zielgerichteten Antworten auf Herausforderungen - bewiesen jetzt aktuell während der Coronakrise und ebenso als Stützpunkverein Integration im Zusammenhang mit der „Flüchtlingskrise“.

Bisherige Preisträger waren die Volti-Flöhe des RuFV Voßwinkel (2016), BSV Meschede (2017), TuS Medebach (2018) und der SV Neptun Neheim-Hüsten (2019).

