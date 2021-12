SSV Meschede mit Hilferuf: Übungsleiter dringend gesucht

Meschede. Weil der bisherige Übungsleiter nicht mehr da ist, fehlt es circa 20 Frauen beim SSV Meschede an Bewegung. Der Verein braucht Unterstützung.

Nach dem Ausscheiden der bisherigen Übungsleiterin sucht der SSV Meschede dringend Ersatz für die Frauen-Gymnastik-Gruppe. 20 Frauen haben sich bisher donnerstags, von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der Sporthalle der Hauptschule am Schederweg sportlich betätigt, um sich fit und beweglich zu halten. Sie leiden nun allesamt darunter, dass das Angebot zurzeit nicht möglich ist, da eine Übungsleitung fehlt. Der SSV bietet jede nur erdenkliche Unterstützung, um die Rahmenbedingungen optimal zu gestalten. Auch andere Übungszeiten könnten gegebenenfalls organisiert werden. Dass eventuell gewünschte oder erforderliche Fortbildungen finanziell unterstützt werden, ist für den Verein seit Jahren selbstverständlich. „Hier daher der Aufruf an alle, die Spaß am Sport haben und den sozialen Kontakt zu anderen zu schätzen wissen“, so die eindringliche Bitte des SSV-Vorsitzenden Michael Kettler.

Weitere Informationen gibt es bei Martin Kettler, 0152 59125110 oder per Mail an martin.kettler@ssv-meschede.de.

