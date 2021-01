SSV Meschede: Transfer aus Hüsten untermauert Ambitionen

Meschede/Arnsberg. Fußball-A-Kreisligist SSV Meschede untermauert seine hohen Ambitionen. Dieser Torwart des Landesligisten SV Hüsten 09 kommt – sofort.

Das ist das nächste Statement im Aufstiegskampf: Der SSV Meschede, Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A West, hat Torhüter Yannick Matthay verpflichtet. Der Schlussmann des Landesligisten SV Hüsten 09 verlässt das Stadion Große Wiese und wechselt sofort zum ambitionierten A-Ligisten ins Dünnefeldstadion.

Hüstener Torwart kämpft um Nummer-eins-Status in Meschede

Yannick Matthay arbeitet und wohnt in Meschede und soll nun beim SSV in Konkurrenz zur aktuellen Nummer eins Marvin Heppner treten. Matthay, 22 Jahre alt, hatte auch aufgrund von Verletzungen, seinen Status als Nummer eins der Hüstener in dieser Saison an Zugang Bastian Horch (war im Sommer von A-Ligist SV Arnsberg 09 gekommen) abtreten müssen. Von sieben möglichen Einsätzen in der Liga bis zur coronabedingten Unterbrechung absolvierte Matthay nur zwei. Mit lediglich drei Zählern aus den sieben Ligaspielen ist der SV Hüsten 09 derzeit Tabellenviertletzter und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Mannschaft von Trainer Jörg Fischer ist hochgradig abstiegsgefährdet.

Von Zugang Matthay erhofft sich Franz Schamoni, Fußball-Abteilungsleiter des SSV Meschede, viel: „Als junger talentierter Torwart und Sportler mit der richtigen Einstellung passt er hervorragend zum Verein.” Nach Chedli Melki, den die Mescheder wie berichtet vom Bezirksligisten TuS Sundern losgeeist hatten, ist Matthay der nächste Mescheder Neue aus dem heimischen überkreislichen Fußball.

Die Verpflichtung ist durchaus als Kampfansage an die Konkurrenz in der Kreisliga A West einzustufen. Der SSV Meschede war bereits vor der Saison als der Topfavorit auf den Titel und den Aufstieg in die Bezirksliga 4, die „Bundesliga des Sauerlandes”, ausgerufen worden. Mit Melki und Matthay untermauert der aktuelle Spitzenreiter der West-Staffel, der nach sieben Partien über einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Fleckenberg/Grafschaft verfügt, seine hohen Ambitionen.