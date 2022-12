Stadtmeisterschaft Arnsberg: Der Kader des Turnierfavoriten

Arnsberg-Neheim. Die 44. Ausgabe der Arnsberger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft startet am Dienstagabend. Das ist der Kader des Turnierfavoriten SC Neheim.

Nur Hüsten – oder doch auch das Turnier in Meschede? Für Fußball-Westfalenligist SC Neheim war diese Entscheidung klar. „Die Stadtmeisterschaft genießt unsere klare Präferenz“, betont Trainer Alex Bruchhage. Der SC Neheim startet bei der 44. Auflage in Hüsten erneut als großer Favorit auf den Turniersieg.

Während der SC also beim ALS Champion Masters, das ab Mittwoch, 28. Dezember, parallel in der Mescheder Dünnefeldhalle ausgetragen wird, fehlt, tritt der SC in Hüsten mit einem aussichtsreichen Kader an. Neben Torhüter Claudio Osterhoff sind dann die Feldspieler Daniel Bald, Julian Kellermann, Patrick Nettesheim, Johannes Thiemann, Zugang Alwin Weber, Pasquale Neufeld, Leon Barisch, Gianluca Greco und Georgios Kiriakidis mit dabei.

Die Neheimer sind in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten stets die Gejagten und haben meist die Stimmung in der Halle gegen sich. In der vergangenen Ausgabe Ende 2019 setzte sich der SC im Endspiel mit 4:1 gegen den damaligen Landesligisten SV Hüsten 09 durch und feierte seinen 13. Titelgewinn dieses Turniers.

Die 44. Ausgabe eröffnet Alex Bruchhages Team am Dienstagabend, 27. Dezember, 18 Uhr, gegen A-Kreisligist TuS Voßwinkel. Bruchhage hat vor allem drei Konkurrenten als mögliche Widersacher auf dem Weg zum erneuten Titelgewinn auf dem Zettel: „Hüsten, Erlenbruch und Bachum.“

