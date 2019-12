Hüsten. Die Arnsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball wird an diesem Samstag mit den Spielen der Vorrundengruppen B und C fortgesetzt.

Stadtmeisterschaft: Es gibt noch sechs Endrunden-Fahrkarten

Wer zieht noch in die Endrunde ein? Bei der Arnsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball werden an diesem Samstag in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten die letzten sechs Tickets für die Finalrunde am Sonntag, 29. Dezember, vergeben. Die Spiele der Vorrundengruppe B finden ab 13.30 Uhr und die Partien der Vorrundengruppe C ab 17 Uhr statt.

Die Vorrundengruppe B

In der Gruppe B trifft Titelverteidiger und Rekordsieger SC Neheim, der sich bereits zwölf Mal den Stadtmeistertitel sichern konnte, auf die DJK GW Arnsberg, SG Herdringen/Müschede, FC Neheim-Erlenbruch und den TuS Niedereimer.

„Wir sind Favorit, nehmen die Rolle an und werden mit einer guten Hallenmannschaft an den Start gehen“, sagt Alex Bruchhage, Trainer des Westfalenligisten SC Neheim. Verzichten wird der SC-Coach auf Spieler, die zuletzt angeschlagen waren. Mit dabei sein werden auf jeden Fall Burak Yavuz, Mahmut Yavuzaslan und Rejhan Zekovic.

Bei der SG Herdringen/Müschede, die auf Rang zwölf in der A-Liga Arnsberg überwintert, werden die Winter-Zugänge Nico Schwedler und Dustin Kruse (beide TuRa Freienohl) zum Einsatz kommen. „Es wird nicht einfach in dieser Gruppe“, sagt SG-Trainer Peter Kozok.

Der FC Neheim-Erlenbruch, der seinen Kader mit Thymor Schwarzenberg (zuletzt SSV Meschede) sowie Veton Orana (SV Arnsberg 09) und Dardan Bytyqi (TuS Hachen) und Xemgin Demir (FC Mezopotamya Meschede) verstärkt hat, belegte im vergangenen Jahr den sechsten Platz. „Wir wollen eine gute Rolle spielen. In erster Linie aber wollen wir Spaß haben“, sagt Amer Siala, der gemeinsam mit Hassan Ghulmi den aktuell Tabellendritten der A-Liga Arnsberg trainiert.

Außenseiter in der Gruppe B sind A-Kreisliga-Schlusslicht DJK GW Arnsberg und C-Ligist TuS Niedereimer.

Die Vorrundengruppe C

In der Vorrundengruppe C gehen am Samstag ab 17 Uhr Bezirksliga-Aufsteiger TuS Voßwinkel sowie der TuS Bruchhausen, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, Arnsberg 09 und der SV Bachum/Bergheim an den Start.

„Die Halle ist eine schöne Abwechslung, aber für uns hat natürlich die Meisterschaft auf dem Feld Priorität“, sagt TuS-Trainer Marco Grebe, der mit seiner Mannschaft im vergangenen Jahr bei den Titelkämpfen den dritten Platz belegte.

A-Kreisligist SV Bachum/Bergheim will im Gegensatz zum letzten Jahr, wo man bereits nach der Vorrunde die Segel streichen musste, den Einzug in die Endrunde am Sonntag schaffen.

Der SV Arnsberg 09, der auf Rang 13 in der A-Liga überwintert, muss auf Jan Clement und Jannik North (beide gesperrt) verzichten.

Der TuS Bruchhausen, derzeit auf Platz sechs in der B-Liga, hat Torwartprobleme. Niklas Messler und Alexander Hausmann stehen nicht zur Verfügung. Nicht dabei ist auch Rainer Müller. Zum Kader gehören unter anderem auch die Winter-Zugänge Christian Rodrigues Gomes und Elias Santoro (beide SV Hüsten 09 II), Kenneth-Merlin Stieber (SuS Langscheid/Enkhausen) sowie Robin Röhrig (TuS Niedereimer).

Der Arnsberger B-Kreisligist Türkiyemspor Neheim-Hüsten, der im vergangenen Jahr den vierten Platz belegte, will nach Auskunft von Trainer Kenan Özkorucu erneut für eine Überraschung sorgen. „Wir sind komplett. Die Jungs haben richtig Bock auf die Titelkämpfe“, sagt Özkorucu.

Jeweils der Erste und Zweite der Vorrundengruppen B und C sowie die zwei besten Dritten nach den Vorrundenspielen qualifizieren sich für die Endrunde, die am Sonntag, 29. Dezember, ab 14 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten stattfindet.

Der Überblick

Samstag, 28. Dezember

Vorrunde

Gruppe B (ab 13.30 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): SC Neheim, DJK GW Arnsberg, SG Herdringen/Müschede, TuS Niedereimer und FC Neheim-Erlenbruch.

Der Spielplan

SC Neheim - FC Neheim-Erlenbruch

GW Arnsberg - SG Herdringen/Müschede

TuS Niedereimer - SC Neheim

SG Herdringen/Müschede - FC Erlenbruch

TuS Niedereimer - GW Arnsberg

SG Herdringen/Müschede - SC Neheim

FC Neheim-Erlenbruch - TuS Niedereimer

SC Neheim - GW Arnsberg

TuS Niedereimer - SG Herdringen/M.

GW Arnsberg - FC Neheim-Erlenbruch

Gruppe C (ab 17 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): TuS Voßwinkel, TuS Bruchhausen, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, SV Arnsberg 09 und SV Bachum/Bergheim.

Der Spielplan

TuS Voßwinkel - SV Bachum/Bergheim

Bruchhausen - Türkiyemspor Neheim-H.

Arnsberg 09 - TuS Voßwinkel

Türkiyemspor Neheim-H. - SV Bachum/B.

Arnsberg 09 - TuS Bruchhausen

Türkiyemspor Neheim-H. - TuS Voßwinkel

SV Bachum/Bergheim - Arnsberg 09

TuS Voßwinkel - TuS Bruchhausen

Arnsberg 09 - Türkiyemspor Neheim-H.

TuS Bruchhausen - SV Bachum/Bergheim

Sonntag, 29. Dezember

Endrunde

ab 14 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten mit den jeweils drei Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie den zwei besten Gruppendritten.