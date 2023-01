Stadtmeisterschaft Meschede: Titelrennen offen wie nie

Meschede. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Meschede steht am Samstag, 7. Januar, an. Darum scheint das Rennen um die Titelvergabe offen wie nie.

Nach dem Hallenreigen ist vor dem nächsten Hallenfußball-Turnier: Die drei erfolgreichen Wettbewerbe „zwischen den Jahren“ – das 25. ALS Champion Masters, die 44. Arnsberger Stadtmeisterschaft sowie die Mädchen- und Frauen-Turniere des TuS Oeventrop in Oeventrop – haben tausende Zuschauer in die Hallen gelockt. Nun steht in Meschede mit der 32. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der nächste Höhepunkt an.

A-Kreisligist SSV Meschede richtet das Turnier am Samstag, 7. Januar, von 13 Uhr an aus. Los geht’s dann mit der Auslosung, die ergeben wird, in welchen der beiden Fünfergruppen die insgesamt zehn teilnehmenden Mannschaften antreten werden.

Neben dem eigenen Team, aktuell Tabellen-14. der Kreisliga A HSK, kann der SSV Meschede folgende Mannschaften begrüßen: die Bezirksligisten Fatih Türkgücü Meschede und TuRa Freienohl, die A-Ligisten SG Berge/Calle-Wallen, SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld, SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel und FC Remblinghausen, die B-Ligisten FC Mezopotyma Meschede und FC Gartenstadt Meschede sowie als absoluten Underdog C-Ligist SG Wennemen/Olpe. Bei der bislang letzten Auflage des Turniers Anfang Januar 2020 gewann der FC Fatih Türkgücü Meschede, damals noch als A-Ligist, den Titel des Stadtmeisters.

Meschede: Preisgelder und Ehrungen

Im Endspiel der damals 31. Auflage des Turniers in der Dünnefeldhalle – hier war kürzlich auch das 25. ALS Champion Masters ausgetragen worden – hatte Fatih vor drei Jahren TuRa Freienohl mit 3:2 besiegt. Auf den dritten Platz kam die SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld, Sieger des Jahres 2019, nach einem deutlichem 5:1-Erfolg gegen den SSV Meschede.

Auch bei der neuerlichen Ausgabe am Samstag kämpfen die zehn Teams neben dem sportlichen Ruhm um Preisgelder. „Die Sparkasse Mitten im Sauerland als Sponsor hat Preisgelder in Höhe von insgesamt 1575 Euro ausgelobt“, sagt Franz Schamoni, Fußball-Abteilungsleiter des Ausrichters SSV.

Die Partien in der Dünnefeldhalle dauern jeweils zehn Minuten, geehrt werden im Anschluss an das Turnier neben dem Titelträger ebenso der beste Torschütze und der beste Torhüter des Wettbewerbs. „Zu den Favoriten zählen natürlich die überkreislich spielenden Mannschaften Fatih Türkgücü Meschede und TuRa Freienohl. Dass in der Halle aber alles möglich ist, hat die SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld unlängst mit starken Leistungen beim ALS Champion Masters gezeigt“, betont Schamoni.

Tatsächlich hatte der A-Ligist seine Vorrundengruppe C gewonnen und dann im Doppel-K.o.-System die Bezirksligisten TuS Sundern, Fatih Türkgücü Meschede und FC Neheim-Erlenbruch besiegt. Erst nach dem 1:2 gegen Bezirksligist SG Bödefeld/Henne-Rartal war Schluss – auf einem starken siebten Platz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg