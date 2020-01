Stadtmeisterschaft Meschede: Titelverteidiger ist angeknockt

Kann der derzeit angeschlagene Fußball-A-Kreisligist SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld seinen Titel verteidigen? Für die 31. Ausgabe der Mescheder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft am Samstag, 4. Januar, von 13 Uhr an sind auch andere Teams favorisiert.

Nur Tabellenplatz neun in der Kreisliga A Arnsberg, schon zwölf Punkte von Rang eins entfernt: Im regulären Spielbetrieb läuft es für die SG Grevenstein/H.-A. nicht rund. Das Team um den scheidenden Trainer Tobias Walter möchte nun in der Dünnefeld-Sporthalle zeigen, welche Qualitäten in ihm stecken und den Hallentitel verteidigen. Zum Auftakt trifft die Walter-Combo auf Ausrichter SG Berge/Calle-Wallen. Der FC Mezopotamya Meschede komplettiert die Gruppe A.

So läuft der Modus

Diesmal spielen neun Teams in drei Vorrundengruppen um den Stadtmeistertitel. Aufgrund der ungeraden Teilnehmerzahl gibt’s einen neuen Modus: Nach der Vorrunde wird ab 15 Uhr eine Zwischen- und Platzierungsrunde gespielt, in der die jeweils Gruppenersten und -zweiten die Chance auf das Halbfinale haben. Für 17.40 Uhr sind die Semifinals geplant, ehe es dann um 18.20 Uhr um Platz drei und um 18.35 Uhr im Endspiel um den Titel geht.

Mit Bezirksligist TuRa Freienohl und Bezirksliga-Absteiger SSV Meschede starten in Gruppe B zwei Teams, die zu den Favoriten zählen. Der SG Eversberg/Heinrichsthal/Wehrstapel sind nur Außenseiterchancen zuzurechnen. „Wir haben ohne Zweifel die schwerste Gruppe erwischt, aber beim Hallenfußball ist alles möglich“, betont SG-Spielertrainer Max Szafranski.

In der Gruppe C tritt mit A-Ligist FC Fatih Türkgücü Meschede ein äußerst ambitioniertes Team an, das aktuell erfolgreichen Fußball spielt. Der Vorjahresfinalist und Stadtmeister von 2018 trifft auf den C-Ligisten FC Gartenstadt Meschede und den A-Liga-Konkurrenten FC Remblinghausen. „Meine Mannschaft soll in erster Linie Bock auf dieses Turnier haben. Wenn wir guten Fußball spielen, sich kein Spieler verletzt und wir lange aussichtsreich dabei bleiben, wäre das optimal“, erklärt Dirk Stratenschulte-Huss, der Coach der „Wildsau-Elf“.