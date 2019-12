Stadtmeisterschaft: SV Hüsten 09 und TuS Oeventrop weiter

Der Landesligist SV Hüsten 09 und A-Kreisligist TuS Oeventrop haben sich am Freitagabend in der Vorrundengruppe A direkt für die Endrunde der 43. Arnsberger Stadtmeisterschaft im Hallenfußball qualifiziert. Der TuS Rumbeck belegte punktgleich mit dem TuS Oeventrop (beide sieben Zähler) Rang drei und kann somit noch als einer der zwei besten Gruppendritten weiterkommen. Die Finalspiele werden am Sonntag, 29. Dezember, ab 14 Uhr ausgetragen.

420 zahlende Zuschauer

Die Grün-Weißen waren in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten vor 420 zahlenden Zuschauern in Spiel- und Torlaune. Nach dem 2:1-Sieg nach 0:1-Rückstand gegen B-Liga-Schlusslicht Gierskämpen (BW-Tor Kenneth Blaschke) gab es Erfolge gegen die A-Ligisten TuS Rumbeck (8:0), SG Holzen/Eisborn (6:0) und TuS Oeventrop (4:1). Hinter Hüsten landete der TuS Oeventrop auf Platz zwei. Ausschlaggebend für die direkten Einzug in die Endrunde war am Ende das 4:4-Unentschieden gegen den TuS Rumbeck. Dabei holte der TuS Oeventrop zwei Mal einen Zwei-Tore-Rückstand (0:2 und 2:4) auf. Den Ausgleichstreffer zum 4:4-Endstand erzielte Maximilian Schlinkert, der bereits zuvor zwei Mal erfolgreich gewesen war, drei Sekunden vor Schluss. Auf dem vierten Platz landete die SG Holzen/Eisborn (3 Punkte) vor BW Gierskämpen (0 Punkte).

Zwei beste Torschützen

Erfolgreichste Torschützen am Freitagabend waren Maximilian Schlinkert (TuS Oeventrop) und Louis Kalinowski (TuS Rumbeck) mit jeweils sechs Treffern. „Wir sind mit dem Auftakt sehr zufrieden. Die Halle war top besucht. So kann es weitergehen“, teilte Michael Ternes vom Ausrichter SV Herdringen mit.

Der Überblick

Gruppe A

SV Hüsten 09 - FC BW Gierskämpen 2:1

TuS Oeventrop - SG Holzen/Eisborn 5:0

TuS Rumbeck - SV Hüsten 090:8

SG Holzen/Eisborn - BW Gierskämpen3:2

TuS Rumbeck - TuS Oeventrop 4:4

SG Holzen/Eisborn - SV Hüsten 09 0:6

FC BW Gierskämpen - TuS Rumbeck 1:7

SV Hüsten 09 - TuS Oeventrop 4:1

TuS Rumbeck - SG Holzen/Eisborn 3:0

TuS Oeventrop - FC BW Gierskämpen 3:1

1. SV Hüsten 0920:2 Tore 12 Punkte

2. TuS Oeventrop 13:9 Tore 7 Punkte

3. TuS Rumbeck 14:13 Tore 7 Punkte

4. SG Holzen/Eisborn 3:16 Tore 3 Punkte

5. BW Gierskämpen 5:15 Tore 0 Punkte

Die Aufstellungen

SV Hüsten 09: Drölle, Gebhardt, Eickelmann, D. Rodrigues-Gomes, G. Rossi, Chr. Gierse, Kampschulte, D. Rossi, Oezdemir, Kehayoglou, Mika.

TuS Rumbeck: Fiedler, Ruf, Louis Kalinowski, Chris Kalinowski, David Kalinowski, Aufderbeck, Sawatzki, Lage, Leon Blaschke, Joshua Pawelczyk, Alex Gierse.

TuS Oeventrop: Hildebrarnd, Berkensträter, Kupitz, Korte, Schlinkert, Hain, Kuhnert, Schöller, Vogt, Gierse.

FC BW Gierskämpen: Baykul, Depke, Terfik, Blasche, Strutzmann, Vollmert, Bischof, Reschke, Terfik, Jurek Bereslan.

SG Holzen/Eisborn: Kutsch, Liedhegener, Bauer, Tillmann, Winiarski, Nölke, Rüth, Mertens, Wegener, Reinehr.

So geht es weiter

Samstag, 28. Dezember

Vorrunde

Gruppe B (ab 13.30 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): SC Neheim, DJK GW Arnsberg, SG Herdringen/Müschede, TuS Niedereimer und FC Neheim-Erlenbruch.

Der Spielplan

SC Neheim - FC Neheim-Erlenbruch

GW Arnsberg - SG Herdringen/Müschede

TuS Niedereimer - SC Neheim

SG Herdringen/Müschede - FC Erlenbruch

TuS Niedereimer - GW Arnsberg

SG Herdringen/Müschede - SC Neheim

FC Neheim-Erlenbruch - TuS Niedereimer

SC Neheim - GW Arnsberg

TuS Niedereimer - SG Herdringen/M.

GW Arnsberg - FC Neheim-Erlenbruch

Gruppe C (ab 17 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten): TuS Voßwinkel, TuS Bruchhausen, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, SV Arnsberg 09 und SV Bachum/Bergheim.

Der Spielplan

TuS Voßwinkel - SV Bachum/Bergheim

Bruchhausen - Türkiyemspor Neheim-H.

Arnsberg 09 - TuS Voßwinkel

Türkiyemspor Neheim-H. - SV Bachum/B.

Arnsberg 09 - TuS Bruchhausen

Türkiyemspor Neheim-H. - TuS Voßwinkel

SV Bachum/Bergheim - Arnsberg 09

TuS Voßwinkel - TuS Bruchhausen

Arnsberg 09 - Türkiyemspor Neheim-H.

TuS Bruchhausen - SV Bachum/Bergheim

Sonntag, 29. Dezember

Endrunde

ab 14 Uhr in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten mit den jeweils drei Gruppenersten und Gruppenzweiten sowie den zwei besten Gruppendritten.