Starker Zwölfter: HSK-Biker überzeugt über 102 Kilometer

Singen/Wenholthausen. 102 Kilometer auf dem Mountainbike, etliche Höhenmeter: Für Bastian Müller war die Deutsche Meisterschaft eine Tortur - bei der er aber überzeugt

Ein wenig zu schnell angegangen zu Beginn, doch im Ziel voll zufrieden. So lässt sich die Teilnahme des Wenholthausener Mountainbikers Bastian Müller bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin Marathon zusammenfassen. Am Ende eines sehr intensiven Wettkampfs freute sich Müller über einen starken zwölften Platz - auch wenn vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen wäre.

Die deutsche Elite traf sich in Singen für eine enorme Herausforderung. 102 Kilometer mit 2660 Höhenmetern mussten auf einem technisch weniger anspruchsvollen Kurs absolviert werden. „Die Runde war konditionell sehr anspruchsvoll“, befand Müller nach dem Wochenende. Aufgrund des hohen Tempos zu Beginn hatte Müller auf den letzten 25 Kilometern große Probleme, der Spitze zu folgen.

Müller gibt sich selbstkritisch

„Das Rennen war leider 25 Kilometer zu lang für mich. In der letzten Rennstunde hatte ich große Probleme“, so Müller, der sich vor allem über die gewählte Renntaktik ärgerte. „Ich hätte mich am Anfang besser etwas zurückgehalten.“ Dennoch zeigte er sich mit dem zwölften Platz zufrieden. Für Müller war es das letzte Rennen in dieser Saison. Aktuell pausiert der Wenholthausener, bevor er Anfang November bereits mit der Vorbereitung auf die Saison 2022 beginnt.

