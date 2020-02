Sturz ins Tornetz war zu viel - Spielabbruch in Grevenstein

Meschede-Grevenstein. Dieser Spielabbruch in Meschede-Grevenstein in der Fußball-A-Liga Arnsberg war mehr als kurios

In der Arnsberger Fußball-A-Kreisliga ist am Sonntag das Punktspiel der SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld gegen die SG Herdringen/Müschede in der 69. Minute beim Spielstand von 0:0 vorzeitig beendet worden, weil die Standhaftigkeit von einem der beiden Tore nicht mehr gewährleistet war (wir berichteten).

Was war passiert? Jannik Ackerschott, Keeper der SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld, war nach einem Weitschuss, der das Tor verfehlte, beim Abwehrversuch in das Tornetz gefallen. Daraufhin entstand ein Riss am unteren Ende des rechten Torpfostens. Schiedsrichter André Franzisko (Voßwinkel) brach das Spiel ab und die Partie wird nun wiederholt. Ein Termin steht noch nicht fest.

„Die Entscheidung war vollkommen richtig, denn die Sicherheit geht natürlich vor und die ganze Sache war schon sehr wackelig“, sagt Stefan Kramer, Fußball-Fachwart des SuS Grevenstein. „Ich glaube, da sind viele Faktoren zusammengekommen. Die vergangenen zwei Wochenenden waren sehr stürmisch, zudem sind die Pfosten auch schon uralt. Und der Sturz ins Tornetz war dann wohl zu viel.“

So sieht der Pfosten nach dem Riss aus. Foto: Verein

Nun wird geprüft, ob der Riss geschweißt werden kann, ober ein neues Tor angeschafft werden muss. „Wir werden natürlich Fachleute einschalten“, erklärt Stefan Kramer. „Jetzt müssen wir erst einmal schauen, wie tief die angerissene Hülse im Boden steckt. Danach sehen wir weiter.“

Durch das spielfreie Karnevals-Wochenende und die dann folgende Auswärtspartie beim SuS Westenfeld (1. März) gibt es zumindest keinen Zeitdruck. Das nächste Heimspiel der Spielgemeinschaft gegen den TuS Rumbeck findet erst am 8. März statt.