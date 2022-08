Sundern: „Kader der Ersten extrem gesplittet“, sagt Droste

Vom Co-Trainer zum Taktgeber an der Linie auf Zeit: Mario Droste coachte den TuS Sundern in Hüingsen und beim Veltins-Cup.

Sundern-Hellefeld. Mario Droste, Co-Trainer des TuS Sundern, erklärt, wie die „Erste“ den erfolgreichen Spagat zwischen Veltins-Cup und Hüingser Turnier schaffte.

Nach zig Jahren als Cheftrainer an vorderster Front wechselte Mario Droste in diesem Sommer zum Fußball-Bezirksligisten TuS Sundern, um Fabio Granata als Co-Trainer aus der zweiten Reihe zu unterstützen. Allerdings: Sowohl bei der Sportwoche der SF Hüingsen als auch beim Veltins-Cup, den der SV Hüsten gewann, führte wer beim TuS an der Linie Regie? Mario Droste.

Mario, was war denn da los?

Mario Droste: (lacht) So schnell hatte ich mir meine Rückkehr in die erste Reihe nicht vorgestellt. Aber: Fabio ist im wohlverdienten Familienurlaub und deshalb habe ich gemeinsam mit unserem Sportlichen Leiter Andreas Mühle gecoacht.

Sie haben mit dem Turniersieg in Hüingsen und Rang drei beim Veltins-Cup sogar sehr erfolgreich gecoacht. Aber wieso spielte beim Veltins-Cup offiziell der TuS Sundern II das kleine Finale gegen den Landesligisten FC Arpe/Wormbach?

Das war nicht anders einzutragen. Aber natürlich hat nicht die Reserve beim Veltins-Cup gespielt. Wir haben den Kader der ersten Mannschaft extrem gesplittet. Ich war mit 12 Spielern aus dem Kader in Hellefeld beim Veltins-Cup. Den Rest haben wir verstärkt mit Akteuren aus der Reserve nach Hüingsen geschickt. Die Jungs haben das super gemacht. Es war insgesamt eine Top-Woche mit starken Ergebnissen – Werbung für den TuS Sundern.

Es dürfte aber auch kräftemäßig herausfordernd gewesen sein.

Das war es. Bei den Vorrundenspielen des Veltins-Cup am Samstag merkte man die Belastung. Die Niederlage gegen den späteren Turniersieger Hüsten war unsere einzige in der anstrengenden Woche. Vor allem der Verlauf des Turniers in Hüingsen war ja nicht planbar. Aber ich hab den Jungs gesagt: Gewinnen wir, spielen wir weiter – verlieren wir, wird trainiert. Sie spielen offenbar lieber (lacht) Im Ernst: Ich muss der Mannschaft Respekt zollen. Das war eine tolle Leistung.

Zu hören ist, dass der 3:0-Sieg im kleinen Finale beim Veltins-Cup sogar ohne Sie zustande kam.

(lacht) Ich hatte Bereitschaft und genau nach Mannschaftsaufstellung und Spielansprache klingelte das Handy. Aber Andi Mühle war ja da und hat mit den Jungs eine top-erfolgreiche Woche beendet.

