SuS Westenfeld: Trainer Faton Veseli hört am Saisonende auf

Der Arnsberger Fußball-A-Kreisligist SuS Westenfeld und Spielertrainer Faton Veseli gehen im Sommer getrennte Wege.

Sundern-Westenfeld. Der 33-jährige Faton Veseli steht dem SuS Westenfeld aus privaten Gründen nach vier erfolgreichen Jahren für die Saison 2021/2022 nicht mehr zur Verfügung. Veseli ist seit der Spielzeit 2017/2018 SuS-Coach.

„Wir haben Faton eine Menge zu verdanken. Wir sind mit ihm in die A-Kreisliga aufgestiegen, sind Sunderner Hallenstadtmeister geworden und haben zweimal den Klassenerhalt in der A-Kreisliga geschafft. Menschlich sowie sportlich war die Zusammenarbeit immer hervorragend. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Zuvor wollen wir mit ihm, sofern es die Corona-Pandemie zulässt, noch einige erfolgreiche Spiele absolvieren“, teilt Jannik Jaschewski, Sportlicher Leiter des SuS Westenfeld, mit. „Im Sommer werden wir dann mit einem neuen Trainer in die Saison 2021/2022 gehen. Der soll den Jungs noch einmal neue Impulse geben.“ Ein Nachfolger steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Der Verein befindet sich aber nach Auskunft von Jaschewski in finalen Gesprächen.

Der SuS Westenfeld überwintert auf Tabellenplatz vier in der A-Liga Arnsberg. Zudem steht der Verein im Viertelfinale des Arnsberger Kreispokals und trifft dort auf den Liga-Konkurrenten FC Neheim-Erlenbruch.

Während der SuS Westenfeld die Trainerfrage noch beantworten muss, herrscht beim Thema Kaderplanung Klarheit: Die aktuelle Mannschaft bleibt bis auf Frederic Kemper (Karriereende im Sommer) komplett zusammen. Jaschewski: „Alle Spieler habe ihre Zusage für die Saison 2021/2022 gegeben.“