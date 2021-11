SV Brilon: Die Reserve soll wieder mehr Beachtung finden

Brilon. Die Arbeit mit der Landesliga-Reserve des SV Brilon soll in den kommenden Jahren wieder deutlich forciert werden. So soll das klappen.

Die Reserve des SV Brilon hat zurzeit einen Lauf in der Fußball-Kreisliga A Ost. Nach zuletzt drei Siegen in Folge liegt die „zweite Welle“ des Landesligisten mit 19 Punkten aus elf Spielen auf dem fünften Tabellenplatz. Der Abstand auf den achten Tabellenplatz, der zur eingleisigen A-Liga berechtigt, beträgt fünf Punkte. „Wir haben uns für die neue Saison auf die Fahne geschrieben, die Reserve weiter nach vorne zu bringen. Sie soll in der A-Liga wie schon vor Jahren unter Stefan Vogel eine gute Rolle spielen“, hatte Trainer Reiner Eßfeld vor der Saison erklärt. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse ist die zweite Mannschaft nun auch auf einem guten Weg dahin.

Drei der vier Niederlagen gab es gegen die Topteams BV Alme, SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal und TSV Bigge-Olsberg. Allerdings wurden im Duell der Reservemannschaften beim Schlusslicht VfB Marsberg drei Punkte verschenkt. „Ich bin mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden. Bis zur Winterpause wollen wir noch ein paar Punkte holen und uns im gesicherten Mittelfeld festsetzen. Wir wollen in die eingleisige A-Liga“, so die Zielsetzung des 49-Jährigen.

Gute Mischung, toller Zusammenhalt

Eßfeld macht die Arbeit mit seiner Mannschaft viel Spaß. „Wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir haben keinen Überflieger in der Mannschaft und kommen über das Kollektiv. Die Mischung zwischen alt und erfahren und jung und wild stimmt. Dazu funktioniert die Kommunikation zwischen erster und dritter Mannschaft sehr gut.“

Am Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel beim TuS Medebach auf dem Programm. Die Hansestädter haben drei ihrer vier Heimspiele gewonnen, während die Reserve des SVB in der Fremde bisher nur sieben von möglichen 18 Punkte holte. Das letzte direkte Aufeinandertreffen im Oktober 2018 endete 0:0. Mit einem Unentschieden könnte sich Reiner Eßfeld auch dieses Mal anfreunden.

Machbare Aufgaben für Top-Teams

Die führenden drei Mannschaften haben am zwölften Spieltag lösbare Aufgaben zu bewältigen. Klare Favoriten sind der Tabellendritte TSV Bigge-Olsberg gegen das Schlusslicht VfB Marsberg II und der Rangzweite SG Ostwig/Nuttlar/Valmetal beim Vorletzten SG Siedlinghausen/Silbach. Schwerer wird es für den Spitzenreiter BV Alme, der den FC Bruchhausen-Elleringhausen erwartet. Die Kicker aus dem Stadtgebiet Olsberg haben aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt und sich dadurch auf den siebten Tabellenplatz vorgearbeitet.

