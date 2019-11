SV Brilon feiert im HSK-Duell gegen Hüsten einen 2:0-Sieg

Brilon. „Es war kein schöner, aber ein verdienter Erfolg und ein Sieg für die Seele“, sagte Stefan Fröhlich, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Brilon, nach dem 2:0 (1:0) am Freitagabend im HSK-Duell gegen den SV Hüsten 09. „Wenn wir in Rückstand liegen, wird es zurzeit schwer für uns. Die Mannschaft glaubt dann nicht mehr richtig an sich. Außerdem erspielen wir uns zu wenige Torchancen“, teilte 09-Coach Klaus Borschel nach der fünften Niederlage in Folge mit.

In der Tabelle liegt der SV Brilon zumindest bis Sonntag punktgleich mit dem SC Obersprockhövel und RW Hünsborn (alle 22 Zähler) auf dem fünften Platz. Hüsten ist mit 19 Punkten Achter. Hüsten trat mit dem letzten Aufgebot an. Stefan Schulz, Keeper der zweiten Mannschaft, stand für den verletzten Stammtorhüter Yannick Matthay zwischen den Pfosten. Außerdem fehlten unter anderem Abwehrchef Mark Winkler sowie die Angreifer Steffen Kern, Dirk Stoltefaut und Lukas Gebhardt. Traumstart der Hausherren Der SV Brilon erwischte vor rund 130 Zuschauern einen Traumstart. Maik Spiekermann traf in der 4. Minute nach einem individuellen Fehler in der schlecht gestaffelten 09-Abwehr aus acht Metern - 1:0. Brilon hatte in der Folgezeit zwar mehr Ballbesitz, konnte sich aber keine weiteren Möglichkeiten mehr erspielen. Die Gäste hielten gut dagegen. Erst kurz vor Pause wurde es noch einmal brenzlig für Hüsten: In der 43. Minute scheiterte Baran Arslan mit einem Freistoß aus 22 Metern am glänzend reagierenden Schulz und auch 60 Sekunden später war der 09-Keeper bei einem 14-Meter-Schuss von Michael Arndt zur Stelle. Die einzige Hüstener Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Eickelmann in der 18. Minute. Sein Schuss stellte jedoch SVB-Torhüter Kickert vor keine Probleme. Schulte trifft Unterkante der Latte Nach der Pause hatte der SV Brilon gute Möglichkeiten durch Patrick Rummel (60.), dessen Kopfball 09-Torhüter Schulz entschärfen konnte, und dem erst kurz zuvor eingewechselten Felix Schulte (67.), der Pech mit einem Schuss an die Unterkante der Latte hatte. Hüsten hatte auch in Halbzeit zwei nur eine Torchance: Oezdemir (64.) scheiterte aus halbrechter Position an Torwart Kickert. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Marcel Entrup. SV Brilon: Kickert, Schmidt, Kriesche, Arndt (84. Herkrath), Flock (55. Schulte), Entrup (87. Brüne), Wiese, Arslan (77. Henke), Ehls, Spiekermann, Rummel. - SV Hüsten 09: Schulz, Happe, Eickelmann, Plett (76. Kehayoglu), Rodrigues Gomes, Mertin (63. Marcel Kern), Giuseppe Rossi (72. Yagli), Gierse, Vincenzo Rossi, Oezdemir, Mika. - Tore: 1:0 (4.) Spiekermann, 2:0 (79.) Entrup.