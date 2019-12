SV Brilon und TuS Sundern: Was ist drin im Westfalenpokal?

Die große Chance auf schnellen Ruhm: Fünf heimische Juniorenfußball-Mannschaften starten an diesem Wochenende im Westfalenpokal. Bei den C-Junioren steht der SV Hüsten 09 bereits in der nächsten Runde: Der Kreispokalsieger aus dem FLVW-Kreis Arnsberg hat ein Freilos erhalten und trifft in der zweiten Runde am Samstag, 22. Februar 2020, auf den Sieger der Partie RW Lüdenscheid - Eintracht Dortmund. Für die weiteren HSK-Teams sind die Aufgaben in Runde eins gegen durchweg klassenhöhere Mannschaften nicht gerade einfach.

A-Junioren

Die U19 des TuS Sundern empfängt am Sonntag, 15. Dezember um 13.15 Uhr im Röhrtalstadion den FC Eintracht Rheine. Der Kreispokalsieger aus dem FLVW-Kreis Steinfurt spielt in der Landesliga 1 um den Aufstieg in die Westfalenliga. Aktuell liegt die Mannschaft punktgleich mit Spitzenreiter SC Delbrück auf dem zweiten Tabellenplatz.

Doch das ist für den hochmotivierten Nachwuchs aus dem Röhrtalstadion letztlich Nebensache. Die Kicker von Trainer Moritz Koch führen die Tabelle der Bezirksliga an und stellen mit 53 erzielten Toren den mit Abstand besten Angriff in der Liga. „Wir sind heiß auf den Westfalenpokal und wollen auch dort gewinnen“, sagt Moritz Koch.

Die JSG Fredeburg/Schmallenberg/Fredeburg, die den Kreispokal im FLVW-Kreis HSK gewonnen hat, erwartet ebenfalls an diesem Sonntag, 14 Uhr, im Schulzentrum in Schmallenberg mit der SpVgg Vreden einen Landesligisten. Das Team von Trainer Uwe Eierdanz ist aber krasser Außenseiter, denn die JSG spielt in der Kreisliga A HSK, ist hier indes immerhin mit zehn Punkten Vorsprung klarer Tabellenführer.

B-Junioren

Auch aus der Riege der U17-Teams gibt es in der ersten Runde des Westfalenpokals zwei Heimspiele. So empfängt der SV Hüsten 09 am Sonntag im Stadion Große Wiese den SVE Jerxen-Orbke. Zu der Partie, die um 11 Uhr beginnt, reist der Gegner als Tabellendritter der Bezirksliga an. Unterdessen ist der SV Hüsten 09 mit einer blütenreinen Weste Tabellenführer der Kreisliga A Arnsberg. Alle acht Ligaspiele wurden bislang gewonnen.

Die JSG Fredeburg/Schmallenberg/Fredeburg, die im letzten Spiel vor der Winterpause den Vergleich mit der Reserve in der Kreisliga A West mit 3:7 und damit auch die Tabellenführung verloren hat, erwartet am Sonntag, 12 Uhr, im Schulzentrum mit Landesligist SV Rödinghausen einen Gast aus Ostwestfalen.

C-Junioren

Die U15 des SV Brilon trifft bereits am Samstag, 14. Dezember, um 15 Uhr an der Jakobuslinde auf den Westfalenligisten SG Wattenscheid 09, der in der höchsten Juniorenfußballliga in Westfalen von zwölf Mannschaften Rang acht einnimmt.

Der Nachwuchs des SV Brilon spielt in der A-Liga HSK und rangiert dort bei einem weniger ausgetragenen Spiel gegenüber Tabellenführer JSG Marsberg/Erlinghausen mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei. Die bisher einzige Niederlage hat der SVB gegen den Zweitplatzierten JSG Schmallenberg/Fredeburg hinnehmen müssen (0:2) – dafür aber im Finale des Kreispokals Revanche genommen (2:1).

Gegen die drei Ligen höher spielenden Wattenscheider ist der SVB natürlich Außenseiter. Für die Trainer und das Team stellt die Partie gleichwohl einen Saisonhöhepunkt dar. „Wir Trainer sind mit dem bisher sportlich Erreichten mehr als zufrieden. Die Spieler haben in vielen Partien ihr Potenzial gezeigt und sich mit dem Kreispokalsieg dafür belohnt. Auch wenn wir als krasser Außenseiter ins Spiel gehen, werden wir uns nicht kampflos ergeben“, sagt Brilons Andre von Ascheraden.