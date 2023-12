SV Brilon: Verlängerung fix! Duo Karakoc/Brüne bleibt

Brilon Alles klar beim Fußball-Landesligsten SV Brilon: Darum hat das Trainer-Duo Murat Karakoc/Benedikt Brüne für die neue Saison zugesagt.

Planungssicherheit beim Fußball-Landesligisten SV Brilon: Murat Karakoc und Benedikt Brüne haben für eine weitere Spielzeit beim SVB zugesagt. Damit geht der abstiegsgefährdete Landesligist auch in der Saison 2024/2025 mit dem Trainer-Duo Karakoc/Brüne an den Start. „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit euch, aber vorher gilt es, im neuen Jahr den Klassenerhalt einzutüten“, erklärte der SV Brilon auf seiner Facebookseite.

In der Fußball-Landesliga 2 überwintert der SVB als Tabellendrittletzter und damit auf dem ersten Abstiegsrang. Die Briloner liegen mit 13 Zählern aber nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer und dem SV Ottfingen. Ausgerechnet beim Aufsteiger hatte der SVB im letzten Ligaspiel des Jahres mit 0:1 verloren.

„Wir sind mit der Arbeit der beiden zufrieden und wollen mit ihnen auch über die Saison hinaus weiterarbeiten. Die schlechte Platzierung liegt ja nicht an den Trainern. Wir wollen mit der Verlängerung ein Zeichen setzen. Beide genießen das Vertrauen des Vorstandes und der Mannschaft“, teilte der neue Sportliche Leiter Andreas Hogrebe zur Verlängerung mit. Auch Murat Karakoc und Bene Brüne sind froh, dass sie im Rembe-Sportpark als Trainer weitermachen können. „Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die jungen Spieler, die vor allem auch aus der Jugend nachrücken, sollen sich weiterentwickeln und an das Landesliga-Niveau gewöhnen. Die brauchen nun mal eine gewisse Zeit. Daher sind wir froh, dass wir das Vertrauen des Vorstandes und der Mannschaft genießen. Unser oberstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt in der Landesliga. Wir werden alles daran setzen, dass das auch gelingt“, sagte Brüne auch stellvertretend für seinen Mitstreiter Karakoc.

