SV Brilon verpflichtet Stürmer von Landesliga-Konkurrent

Brilon/Schmallenberg. Sujan Jeyakumar wechselt vom SV Schmallenberg/Fredeburg innerhalb der Fußball-Landesliga 2 zum SV Brilon. So reagieren die Beteiligten.

Fußball-Landesligist SV Brilon präsentiert in der Winterpause nach Abwehrspieler Jan Stühmeier, der zuletzt für den Westfalenligisten Preußen Espelkamp im Einsatz war, mit Sujan Jeyakumar vom Ligagegner SV Schmallenberg/Fredeburg den zweiten externen Zugang. Der 29-jährige wieselflinke Stürmer ist ebenso wie Stühmeier eine Verstärkung für den abstiegsbedrohten SV Brilon – vor allem im Spiel nach vorn.

In den vergangenen Jahren spielte der in Bestwig wohnhafte Sujan Jeyakumar unter anderem für Andreasberg, Olsberg, Bestwig und jetzt zuletzt in Schmallenberg. „Ich freue mich, für den SV Brilon spielen zu dürfen. Ich möchte meinen Teil zum Erreichen des Klassenerhalts beitragen. In Brilon wird die Perspektive auf die Zukunft gerichtet, und junge Spieler werden schon in der eigenen Jugend gefördert. Das gefällt mir sehr gut und ist spannend zu sehen“, so der Zugang über seinen Wechsel zum SVB.

Der SV Schmallenberg/Fredeburg trauert seinem Stürmer durchaus hinterher. Der Angreifer hatte zuletzt bei den Strumpfstädter allerdings auch nicht so viele Einsatzzeiten zu verzeichnen. „Sujan ist ein guter Fußballer und vor allem auch menschlich ein feiner Junge. Er hat gutes Landesliganiveau und wird dem SV Brilon sicherlich weiterhelfen. Wir akzeptieren seine Entscheidung, sie hatte private Gründe“, sagte Merso Mersovski, Trainer des SV Schmallenberg/Fredeburg.

