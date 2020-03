Der SV Oberschledorn/Grafschaft wird auch in der kommenden Spielzeit von Coach Sebastian Meyer trainiert. „Es gibt nach unserer Einschätzung momentan keinen besseren Trainer für unseren Verein. Wir wollen jetzt mit ihm den nächsten Schritt machen”, erklärte Raphael Hänsch, Sportlicher Leiter des Fußball-Bezirksligisten. Die Entscheidung in der Trainerfrage ist erst jetzt gefallen, weil Meyer noch berufliche Dinge zu klären hatte.

Seit Dezember 2018 im Amt

Der 35-jährige Sebastian Meyer ist seit Mitte Dezember 2018 Trainer des SV Oberschledorn/Grafschaft und liegt aktuell mit seiner Mannschaft in der Tabelle der Bezirksliga 4 auf dem elften Rang. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt acht Punkte.

„Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit den Jungs. Zunächst aber steht erst einmal der Klassenerhalt in der laufenden Saison im Mittelpunkt. In der Mannschaft steckt sehr viel Potenzial. Wir müssen weiter an uns arbeiten und die positive Entwicklung mitnehmen“, teilte Sebastian Meyer mit.

Der SV Oberschledorn/Grafschaft hat aber nicht nur in der Trainerfrage Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der Verein berichtete, bleibt der aktuelle Kader komplett zusammen. Lediglich hinter einem Spieler steht aus gesundheitlichen Gründen noch ein kleines Fragezeichen.

„Wir sind natürlich sehr froh, dass alle Spieler mit uns in die neue Saison gehen. Wenn man einmal die ersten vier Meisterschaftsspiele ausklammert, wo wir keinen Punkt geholt und kein Tor geschossen haben, spielen wir bislang eine richtig gute Serie“, fasste Raphael Hänsch, Sportlicher Leiter des Bezirksligisten, die bisherige Saison zusammen. „Besonders freut uns, dass inzwischen kein Gegner mehr gern nach Oberschledorn beziehungsweise nach Grafschaft kommt, da wir sehr heimstark sind.”

Jaxt ist der erste Sommer-Zugang

Für die Spielzeit 2020/21 hat sich der SV Oberschledorn/Grafschaft mit Torhüter Yannic Jaxt verstärkt. Der 26-jährige Keeper spielt zurzeit noch für den hessischen Kreisoberligisten TSV Berndorf. Außerdem wird Jannik Illmer aus der eigenen A-Jugend ab Sommer in den Bezirksligakader aufrücken. Raphael Hänsch: „Damit sind unsere Planungen aber noch nicht abgeschlossen. Wir bemühen uns momentan noch um zwei weitere Zugänge, die unser Niveau noch einmal ein Stück weit nach oben heben würden und hoffen, dass wir in den kommenden Wochen Vollzug melden können.”