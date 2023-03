SV Schmallenberg/Fredeburg: Viele Chancen, kein Tor – 0:1

Schmallenberg. In der Landesliga verlor der SV Schmallenberg/Fredeburg mit 0:1 gegen den SC Drolshagen. Trainer Mersovski machte ein zentrales Problem aus.

„Die Chancen, die wir haben wollen, erspielen wir uns auch“, sagte Merso Mersovski – allerdings klang das große Aber in der Stimme des Trainers bereits mit. Denn nach dem 0:2 beim Topteam BSV Menden verloren die Landesliga-Fußballer des SV Schmallenberg/Fredeburg auch ihr Heimspiel gegen den SC Drolshagen mit 0:1 (0:0). Der Grund für die Niederlagen: Er war identisch.

Schmallenberg: Ein Problem

„Wir haben in beiden Spielen gezeigt, dass wir gegen Mannschaften, die in der Tabelle über uns stehen, mithalten können“, sagte Merso Mersovski. „Aber wir nutzen unsere Torchancen nicht konsequent genug, um die Spiele zu gewinnen“, ergänzte er. So verharren die Schmallenberger jetzt punktgleich mit dem FSV Gerlingen auf dem siebten Platz der Tabelle, während der SC Drolshagen als Sechster seinen Vorsprung auf vier Zähler ausbaute.

Dabei besaßen die Gastgeber bereits in den ersten 20 Spielminuten drei „hundertprozentige Torchancen“, wie es der Trainer beschrieb. Weder Alessio Schmidt, noch Mirko Piechaczek oder Luca Schörmann nutzten die Gelegenheiten allerdings zum Führungstreffer aus. „Dann sind wir wieder nervös und hektisch geworden“, sagte Mersovski. Torwart Francesco Lattanzi bewahrte seine Mannschaft mit der einen oder anderen Parade vor einem Rückstand.

Visar Rama scheitert am Torwart

„In der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich auch wieder ein gutes Spiel gezeigt“, erklärte der Trainer. Das Manko blieb die Torflaute. In den zurückliegenden drei Spielen gelang den Schmallenbergern nur beim 1:1 gegen den FSV Gerlingen ein Treffer.

Die größte Chance in Durchgang zwei gegen Drolshagen vergab Visa Rama, als er alleine auf den Gästekeeper zulief – und scheiterte. Noch ärgerlicher wurde es für die Gastgeber in der 88. Minute. Nach einem „individuellen Fehler“ traf Kevin Krämer zum 1:0 für die Gäste. „So ist Fußball“, sagte Mersovski enttäuscht. Sein Trainingsschwerpunkt der nächsten Zeit steht fest: Chancenverwertung.

SV Schmallenberg/Fredeburg: Lattanzi; Dobbener, Niederstein, E. Mersovski, Ma. Gorges, Schmidt (60. Rama), Meyer, Piechaczek (77. Burmann), Greune (90. Henneke), Schörmann, Derouiche. - Tor: 0:1 Krämer (88.).

