SV Schmallenberg möchte Lauf beim Schlusslicht fortsetzen

Sauerland. Landesliga: Während der FC Arpe/Wormbach daheim die SpVg Olpe empfängt, gastiert der SV Schmallenberg/Fredeburg beim TuS Langenholthausen.

Aufsteiger SV Schmallenberg/Fredeburg hat sich in der Fußball-Landesliga 2 mit drei Siegen in Folge ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle geschossen. Am 10. Spieltag möchte der Neuling aus der Strumpfstadt beim bisher noch punktlosen Schlusslicht TuS Langenholthausen den sechsten Saisonsieg nachlegen. Drei Punkte möchte auch der FC Arpe/Wormbach, der mit zehn Zählern auf einem Abstiegsplatz liegt, im Heimspiel gegen die SpVg. Olpe einfahren. Die Spielvereinigung befindet sich mit 13 Punkten an Tabellenplatz neun.

FC Arpe/Wormbach - SpVg Olpe (So., 15 Uhr, Naturrasen in Wormbach). Die Gäste haben – wie auch die Kicker aus der Stadt Schmallenberg – in den vergangenen fünf Spielen jeweils nur vier Punkte holen können. Beide Mannschaften stehen somit unter Zugzwang. In der abgelaufenen Spielzeit hat der FC Arpe vier Punkte aus beiden Partien geholt. Das Heimspiel konnte damals mit 3:2 gewonnen werden.

„Wir müssen gegenüber dem Derby in Schmallenberg über 90 Minuten konstant auftreten. Gleichermaßen müssen wir aber auch den Kampf annehmen und darüber ins Spiel finden – besonders in unserer jetzigen Situation“, berichtet FC-Trainer Jens Richter, der auf den rotgesperrten Simon Biecker verzichten muss. Hinter dem Einsatz von Kevin Kloske und Nils Marek steht zudem noch ein Fragezeichen.

TuS Langenholthausen - SV Schmallenberg/Fredeburg (So., 15 Uhr, Düsterloh-Arena). Der Aufsteiger fährt mit breiter Brust zum Schlusslicht.

Schmallenberg- Unsere besten Bilder vom Derby Schmallenberg- Unsere besten Bilder vom Derby Der SV Schmallenberg/Fredeburg jubelt nach dem Derbysieg gegen den FC Arpe/Wormbach in der Fußball-Landesliga. Foto: Falk Blesken

Merso Mersovski, Trainer des SVS, betont: „Wir müssen genauso agieren wie in den letzten Wochen. Dass wir beim Schlusslicht antreten, macht das Spiel keineswegs leichter, eher das Gegenteil ist hier der Fall. Das wird ein ganz schweres Spiel, in dem wir von Anfang an die richtige Einstellung auf den Platz bringen müssen.“ Fehlen werden beim SV Schmallenberg Finn Burmann (Knieprobleme) und Elias Müller (Urlaub).

