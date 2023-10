SV Schmallenberg: Nächster Spieler könnte lange ausfallen

Schmallenberg. Fußball-Landesligist SV Schmallenberg/Fredeburg bangt um den verletzten Carlos Schöllmann. Die erste Diagnose gibt wenig Hoffnung.

Erleichtert zeigten sich die Verantwortlichen des SV Schmallenberg/Fredeburg um Cheftrainer Merso Mersovski zuletzt über das Weiterkommen im Krombacher-Kreispokal des Fußballkreises HSK. Nach dem 4:2-Sieg beim A-Ligisten SG Nuhnetal/Dreislar/Hesborn steht der Landesligist im Viertelfinale. Getrübt wurde die Freude jedoch aufgrund einer Verletzung Carlos Schöllmanns.

Der Mittelfeldspieler hatte sich früh in der Partie am Sprunggelenk verletzt und musste in der 28. Minute gegen Dennis Derouiche ausgewechselt werden. Die erste Diagnose gab nun wenig Grund zur Hoffnung. „Carlos hat sich definitiv die Bänder im Sprunggelenk gerissen“, erklärte Merso Mersovski auf Nachfrage: „Er muss noch ein MRT absolvieren, damit wir sehen, ob der Sprunggelenksknochen etwas abbekommen hat. Wir hoffen aber, dass es ,nur’ dabei bleibt.“

Der SV Schmallenberg/Fredeburg ist derzeit nur Tabellenzwölfter in der Landesliga 2. Am kommenden Sonntag, 8. Oktober, tritt die Mersovski-Elf dann zum nächsten Spiel beim Tabellensiebten Spielvereinigung Olpe an.

