Tausendsassa Shaban Celiku ist Mister 2 Korriku Sundern

Sundern-Westenfeld. Der 51-jährige Kosovare Shaban Celiku ist mehr als nur Vorsitzender von Fußball-A-Ligist 2 Korriku Sundern.

Dieser Mann ist ein Tausendsassa. Der Kosovare Shaban Celiku ist nicht nur Vorsitzender von 2 Korriku Sundern, sondern mit seinen 51 Jahren ab und an auch noch Spieler des Arnsberger Fußball-A-Kreisligisten. Zudem kickt er in der Alte-Herren-Mannschaft der SG Sundern/Westenfeld und ist Schiedsrichter. „Fußball ist mein Leben und 2 Korriku mein Herzensverein“, sagt Celiku.

In das Land der 1000 Berge verliebt

Geboren ist Shaban Celiku in Mitrovica im Kosovo. In den 1990er-Jahren ist er nach Deutschland gekommen und zwar nach Schmallenberg. Von dort aus ging es nach Oberhausen. Als er dann einmal zu Besuch bei seinem Onkel in Sundern war, hat er sich auf Anhieb in das Land der 1000 Berge verliebt. „Die Berge, die Wälder und vor allem die gute Luft sind mir auf Anhieb positiv aufgefallen“, erinnert sich Celiku, der verheiratet ist und drei Kinder hat. So zog Familie Celiku kurzerhand aus dem Ruhrgebiet ins Sauerland nach Sundern. „Und dort fühlen wir uns seitdem pudelwohl. Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus haben wir bislang nicht zu spüren bekommen. Auch unser Verein 2 Korriku ist nach allen Seiten offen. Bei uns ist jeder Spieler willkommen, egal welche Nationalität er hat. Wir sind nach allen Seiten offen“, betont „Mister 2 Korriku“, der im Jahr 2017 als DFB-Ehrenamtspreisträger des Kreises Arnsberg ausgezeichnet worden ist. „Als Schiedsrichter hörst du natürlich bei den Spielen einige Sprüche“, sagt er weiter und ergänzt: „Es gibt halt immer Bekloppte, aber denen darf man dann auch keine große Aufmerksamkeit schenken. Insgesamt ist es aber auf den Sportplätzen hier im Kreis Arnsberg ruhig.“

Die Spieler von 2 Korriku Sundern wollen auch in dieser Saison Grund zum Feiern haben. Foto: Thomas Nitsche

Ruhig soll auch die kommende Saison in der A-Liga Arnsberg für 2 Korriku Sundern werden. „Wir müssen und werden die Kurve bekommen“, sagt der 51-Jähre Schankanlagen-Techniker, der in seinem Beruf für die Wartung und Reinigung von Zapfanlagen zuständig ist.

Vorletzter in der Abbruchsaison

In der vergangenen Saison, die aufgrund der Coronapandemie vorzeitig abgebrochen wurde, belegte 2 Korriku Sundern den vorletzten Platz in der A-Liga. Nur durch die Wertung ohne Absteiger ist der Verein, der seine Heimspiele auf dem Sportplatz des Liga-Konkurrenten SuS Westenfeld austrägt, im Kreisliga-Oberhaus geblieben. „Technisch sind die Jungs alle super. Es hapert einfach an der Kondition, da müssen wir zulegen“, fordert Shaban Celiku, der in seinem Urlaub mit gutem Beispiel vorangegangenen ist und mit der Familie einige Radtouren unternommen hat. „Wir fahren sonst eigentlich immer in den Kosovo, aber in diesem Jahr haben wir das aufgrund der Coronapandemie nicht gemacht. Es war und ist einfach zu gefährlich“, sagt der gelernte Stürmer, der jetzt erst einmal auf ein erfolgreiches Wochenende hofft.

Fan des FC Bayern München

Shaban Celiku fiebert gleich zwei Endspielen entgegen. Bei einem Finale ist er selbst mit von der Partie. Celiku steht als Spieler der SG Sundern/Westenfeld im Endspiel um den Alte-Herren-Pokal im Kreis Arnsberg. Die Partie gegen den SSV Küntrop findet an diesem Samstag um 14.30 Uhr in Langenholthausen statt. „Wir wollen natürlich den Pokal holen“, sagt er und fügt hinzu: „Am Sonntag hoffe ich als Fan des FC Bayern auf einen Sieg der Münchener im Champions-League-Finale gegen Paris. Es wird ein aufregendes und hoffentlich erfolgreiches Wochenende.“