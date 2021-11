Teams und Tore: 12. Bezirksliga-Spieltag in der Übersicht

Sauerland. Ein Derby tief im Keller und die nächste Herausforderung für den Tabellenführer: Wir haben alles zum 12. Spieltag für euch auf einen Blick.

Die großen Topspiel-Wochen in der Fußball-Bezirksliga sind noch nicht vorbei. Am 12. Spieltag kommt es beim Duell zwischen TuRa Freienohl und dem Tabellenführer SV Schmallenberg/Fredeburg zum nächsten Spiel zweier Mannschaften aus den Top 4. Auch im Keller gibt es ein aus gleich zweierlei Hinsicht spannendes Spiel: Der Vorletzte TuS Rumbeck empfängt den Tabellenletzten TuS Oeventrop - beide Vereine trennen gerade einmal etwas mehr als zwei Kilometer voneinander. Alles zum 12. Spieltag in der Übersicht:

SV Schmallenberg/Fredeburg - TuRa Freienohl

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 15 Uhr, Wormbacher Berg.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Beim SV Schmallenberg sind einige Spieler erkältet. Neben den Langzeitverletzten Erlmann, Schulte, Behme und Müller fallen jetzt auch noch Bergknecht und Höhmann bei TuRa länger aus.

Das sagen die Trainer: „Wir wissen, dass TuRa ein unangenehmer Gegner werden kann, wenn man diese Mannschaft nicht ernst nimmt. Wir wollen daheim natürlich gewinnen.“ (Merso Mersovski, SV Schmallenberg/F.) „Unser Ziel war es, gegen die Top Drei der Liga drei Punkte zu holen und den Gegnern die Stirn zu bieten. Den „Dreier“ haben wir in Sundern geholt. Wenn wir jetzt auch noch aus Schmallenberg etwas mitnehmen könnten, wären das Bonuspunkte.“ (Freddy Quebbemann, TuRa Freienohl)

GW Allagen – TuS Sundern

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 15 Uhr, Waldstadion.

Vergangene Saison: Fehlanzeige. Personalien: Bei GW Allagen ist der Einsatz von Naegels, Lietz, Wienecke, Schnöde, Böke, Koerdt und Bitter fraglich. Wieder dabei sind Gossmann, Schellewald, Catalano und Schnöde. Beim TuS Sundern fehlen neben Pasquale Curcio noch die gesperrten Davin-Jay Emde und Sebastian Held.

Das sagen die Trainer: „Wir haben nichts zu verlieren. Dementsprechend werden wir auftreten. Die vielen angeschlagenen Spieler sollen keine Ausrede sein.“ (Anton Rossin, GW Allagen) „Das wird kein einfaches Spiel für uns. Nach den vielen Topspielen ist es jetzt vielleicht mal gut, dass wir auf einen nicht so starken Gegner treffen. Dennoch wird es kein einfaches Spiel.“ (Fabio Granata, TuS Sundern)

BC Eslohe – SV Oberschledorn/Grafschaft

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 14.30 Uhr, Fun- und Sportpark Eslohe.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Philipp Bürger fällt beim BC Eslohe definitiv aus. Dazu steht hinter vielen Spielern noch ein dickes Fragezeichen. Ebenso ist es beim SV Oberschledorn, bei dem viele Spieler angeschlagen sind.

Das sagen die Trainer: „Ich hoffe, dass wir einen vernünftigen Kader hinstellen können. Mit dem Gast kommt ein sehr kompakt stehender Gegner, der das Umschaltspiel beherrscht. Die Stärke haben wir erst im Pokalspiel gesehen. Da haben wir verloren. Das sollte uns Warnung genug sein.“ (Jürgen Winkel, BC Eslohe) „Eslohe ist der Favorit. Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, müssen wir einen guten Tag erwischen.“ (Sebastian Meyer, SV Oberschledorn/G.)

SuS Langscheid/Enkausen. – SG Bödefeld/Henne-Rartal

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 15 Uhr, Sportpark Langscheid.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Bei Langscheid fehlen neben Agron Xhigoli und Dominik Meisterjahn noch der gesperrte Maxi Schulte. Bei Bödefeld gibt es keine Veränderungen zur Vorwoche.

Das sagen die Trainer: „Wir erwarten einen starken Gegner, der gerade offensiv gut besetzt ist. Unser Anspruch sollte es aber sein, gerade zu Hause Zählbares zu holen. Aufgrund der momentanen Gegebenheiten könnte ich mich schon mit einem Punkt anfreunden.“ (Mario Droste, SuS Langscheid/Enkhausen) „Wir fahren nach Langscheid, um dort etwas mitzunehmen. Wir wollen unsere kleine Serie von sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen ausbauen und den Gegner auf Distanz halten.“ (Max Szafranski, SG Bödefeld/Henne-Rartal)

SF Birkelbach – SG Winterberg/Züschen

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 14.30 Uhr, Kunstrasen an der Mehrzweckhalle.

Vergangene Saison: Die SG Winterberg/Züschen siegte daheim 5:2.

Personalien: Die Sportfreunde müssen auf Hanno Schäfer, Tim Langenbach, Tim Treude, Frederik Engemann, Daniel Wolf und wohl auch Torwart Janek Müller verzichten. Raimund Wolf und Jonas Wetter kehren in den Kader zurück. Bei der SG fehlen van Onsenoord, Butz und die Abu-Affan-Brüder.

Das sagt der Trainer: „Wir müssen so auftreten wie in den letzten 20 Minuten gegen Allagen. Da haben wir nach dem 3:1 endlich mal wieder unseren Fußball gespielt. In Birkelbach hängen die Trauben hoch, zumal die Sportfreunde offenbar den richtigen Weg gefunden haben.“ (Andreas Schneider, SG Winterberg/Züschen).

FC Ass./Wie./Wu. - TuS Erndtebrück II

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 14.30 Uhr, Naturrasen in Assinghausen.

Vergangene Saison: Der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen gewann sein Heimspiel mit 3:0.

Personalien: Daniel Lingenauber, Christof Grosser (beide gesperrt) und Maxy Gnoyke sind bei den Gästen nicht dabei.

Das sagt der Trainer: „Wir wollen nach nur einem Punkt aus den beiden vergangenen Spielen wieder in die Erfolgsspur kommen. Es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr, und das wollen wir auch gewinnen. Aufgrund der Ausfälle wird es aber schwer, da man beim Gegner nicht genau weiß, ob, und wenn ja, wie viele Spieler aus dem Oberligakader runterkommen.“ (Christoph Keindl, FC Assinghausen/W./W.).

TuS Voßwinkel - SG Serkenrode/Fretter

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 15.30 Uhr, Waldstadion.

Vergangene Saison: Die SG Serkenrode/Fretter gewann in Fretter 5:1.

Personalien: Beim TuS Voßwinkel fallen Kehayoglou, Sengöz und Strunz aus. Fraglich sind noch Gomes und Schulte-Weber. Bei der SG fehlen einige Spieler, dafür wird mit Akteuren aus der eigenen Reserve aufgefüllt.

Das sagen die Trainer: „Mit der SG kommt vor allem ein kampfstarker Gegner. Da müssen wir gegenhalten und mehr Konstanz in unser Spiel bringen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Vor allem dürfen wir uns während des Spiels einfach keine ,Auszeiten’ leisten.“ (Marco Grebe, TuS Voßwinkel) „Bis einige der Verletzten wieder zurückkommen, müssen wir uns ein wenig durchwurschteln.“ (Christian Günther, SG Serkenrode/Fretter).

TuS Rumbeck – TuS Oeventrop

Wann und Wo? Sonntag, 14. November, 14.30 Uhr, Im „Windfirkel“.

Vergangene Saison: Fehlanzeige.

Personalien: Bei Rumbeck sind die Offensivkräfte Gierse und Kalinowski nicht dabei. Bei Oeventrop fallen Kuhnert, Hitzegrad, Metten, Korte, Geiz, Vogt, Francson und Kleinehr aus (alle verletzt). Dazu ist Glaremin beruflich verhindert.

Das sagen die Trainer: „Meine Jungs sind hochmotiviert und wollen das schlechte Ergebnis aus Erndtebrück vergessen machen. Es ist ein ganz besonders Spiel, dass wir auf keinen Fall verlieren wollen.“ (Daniel Struwe, TuS Rumbeck) „Wenn wir das wieder nicht gewinnen, kann der Verein die Kaderplanung für die Saison 2022/2023 in der A-Liga intensivieren. Die Mannschaft muss zeigen, welchen Verlauf die Saison nehmen soll.“ (Sebastian Wessel, TuS Oeventrop)

