Trotz Roter Laterne: DJK GW Arnsberg verlängert mit Trainer

Arnsberg. Sie haben erst einen Punkt geholt und sind Tabellenletzter – dennoch ist Heiko Bode voller Energie. Er bleibt dem Fußball-A-Ligisten erhalten.

Endlich wieder freudige Nachrichten von der DJK GW Arnsberg: Das vom Abstieg bedrohte Schlusslicht der Fußball-Kreisliga A Arnsberg und der noch neue Trainer Heiko Bode haben die Zusammenarbeit über die laufende Saison auch für die kommende Spielzeit vereinbart.

Lesen Sie auch: „Bundesliga“ im HSK: Darum bleibt Eslohes Erfolgscoach

„Heiko hat vor einigen Wochen nach dem für alle überraschenden und kurzfristigen Wechsel von Ex-Trainer Tim Scharping zu seinem Heimatverein, uns in größter Not geholfen und keine Sekunde gezögert, die am Boden liegende, enttäuschte Mannschaft zu übernehmen und wieder aufzurichten“, gab der Verein bekannt.

Der Spaß ist trotz der Niederlagen zurück

Relativ schnell merkten Spieler und Trainer, dass der Spaß und die Freude am Fußball mittlerweile in die Mannschaft zurückgekehrt sind. „Was nun noch fehlt, ist ein wenig Spielglück, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch dieses recht bald wiederfinden“, hieß es weiter.

Auch interessant: Sterbender Jugendfußball im HSK: Zahlen, Gründe, Lösungen

Auch Heiko Bode freut sich auf die Verlängerung der Zusammenarbeit. Er möchte am Schreppenberg langfristig etwas aufbauen. „Es ist egal, ob wir die Klasse halten oder nicht – wir sind im Aufbau. Das ist jetzt gerade eine Lernphase, und diese bereitet mir doch sehr viel Freude“, so Bode. Aktuell steht GWA mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz der Kreisliga A.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg