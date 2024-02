TTV Neheim-Hüsten: Niederlage „unter anderen Bedingungen“

Marius Goebel (links) und Bastian Steeg schauen sich enttäuscht an: In Avenwedde verliert Tischtennis-Oberligist TTV Neheim-Hüsten.

Arnsberg-Neheim Mit 4:6 verlor Tischtennis-Oberligist TTV Neheim-Hüsten in Avenwedde. Die Spieler litten auch unter den „anderen Bedingungen“.

Tischtennis-Oberligist TTV Neheim-Hüsten musste die erste Niederlage des Jahres hinnehmen und verlor knapp das Duell beim abstiegsbedrohten Mitaufsteiger aus Avenwedde. Im Hinspiel hatte die TTV mit dem gleichen Resulat noch die Oberband behalten und hat nun 14:10-Punkte auf dem Konto.

Ausgeglichener Auftakt

Tischtennis, Herren: Oberliga NRW: DJK BW Avenwedde - TTV Neheim-Hüsten 6:4. Es war ein hart umkämpftes Spiel, denn sechs von zehn Partien gingen über die volle Distanz und in den ersten vier Duellen fuhren beide Teams jeweils zwei Siege ein. Alle vier Punkte des Aufsteiges wurden in fünf Sätzen verbucht: Das Doppel Marius Goebel/Bastian Steeg sorgte für die 1:0-Führung (letzter Satz, 12:10) und in den Einzeln punkteten Nils Maiworm (11:9/zum 2:2, 11:6/zum 4:3) sowie Marius Goebel (11:5/zum 3:3).

Die TTV führte aber nur beim 1:0 und 4:3. Beim letztgenannten Zwischenstand gingen in den abschließenden drei Einzeln Till Hübner (1:3-Sätze), Marius Goebel und Bastian Steeg (jeweils 0:3-Sätze) leer aus. Die fünfte Saisonniederlage war besiegelt. „Hier hat keiner unserer Spieler eine Top-Leistung abgerufen, doch das sind in Avenwedde schon spezielle Bedingungen. Es wird mit anderen Bällen gespielt. Am Ende ist es eine verdiente Niederlage“, resümierte TTV-Mannschaftsbetreuer Heiko Müller.

Maiworm punktet doppelt

Die TTV-Punkte erzielten Nils Maiworm (2), Marius Goebel, Marius Goebel/Bastian Steeg.

