TuS Oeventrop setzt weiter auf das Duo Brust/Bohmeyer

Arnsberg-Oeventrop Das Trainergespann verlängert bei den Bezirksliga-Fußballerinnen um eine weitere Saison. Das sind die Stimmen.

Die Fußballerinnen des TuS Oeventrop setzen auf Kontinuität und haben vorzeitig Nägel mit Köpfen gemacht. Der Bezirksligist wird auch in der kommenden Saison vom Trainer-Duo Lea Brust/Alina Bohmeyer betreut.

Lange überlegen mussten Lea Brust und Alina Bohmeyer mit ihrer Zusage nicht. „Uns macht es einfach großen Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Wir haben ein sehr junges Team mit viel Potenzial und möchten das Maximum aus der Mannschaft herausholen. Das ist unser Ziel für die nächsten Jahre“, erklärte Lea Brust.

Momentan befindet sich der TuS Oeventrop in der Winterpause und rangiert in der Tabelle der Bezirksliga 3 der Frauen mit 16 Punkten auf Platz neun. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt derzeit sieben Zähler. Das nächste Punktspiel steht für den TuS am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr an. Dann gastieren die Oeventroperinnen zum Nachholspiel bei der TuS Wickede.

