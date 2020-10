TuS Oeventrop: Trainer-Duo tritt zurück

Chef-Coach Dirk Schnürch und Co-Trainer Niklas Welsch haben mit sofortiger Wirkung ihre Ämter bei Fußball-Bezirksligist TuS Oeventrop niedergelegt. Der Aufsteiger rangiert aktuell mit drei Punkten aus den ersten sechs Partien auf dem drittletzten Platz in der „Bundesliga des Sauerlandes“.

„Mit der sportlichen Situation hat unsere Entscheidung nichts zu tun. Wir haben festgestellt, dass bei einem Teil der Mannschaft die Ansichten nicht mit unseren zusammengepasst haben, die aber unserer Meinung nach nötig sind, um in der Bezirksliga mithalten zu können. Wir haben das mehrfach angesprochen, aber leider keine Verbesserung feststellen können“, erklärte der 50-jährige Dirk Schnürch und ergänzte: „Nun haben wir die Konsequenzen gezogen.“

Fünf Niederlagen in sechs Spielen

Dirk Schnürch und Niklas Welsch hatten den TuS Oeventrop zu Beginn der Saison 2019/2020 übernommen. Zuvor hatte Schnürch den TuS Rumbeck trainiert. In der anschließend aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison in der A-Kreisliga Arnsberg, führte das Trainer-Duo die Mannschaft des TuS Oeventrop nach acht Jahren zurück in die Bezirksliga. Der Start in die „Bundesliga des Sauerlandes“ verlief allerdings alles andere als perfekt. Der Aufsteiger konnte bislang erst einen Sieg (3:2 gegen die Sportfreunde Birkelbach) einfahren. Die weiteren fünf Partien gingen verloren und zwar mit 1:2 bei GW Allagen, 0:5 beim TuS Sundern, 0:4 gegen den BC Eslohe, 1:4 bei der SG Bödefeld/Henne-Rartal sowie 1:4 gegen den FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen. Trotz des Fehlstarts hat der TuS Oeventrop aktuell nur einen Punkt Rückstand auf den rettenden fünftletzten Platz.

„Dirk Schnürch und Niklas Welsch sahen keine Möglichkeit mehr, mit der Mannschaft konstruktiv zusammen zu arbeiten. Wir bedauern die Entscheidung, sehen die Mannschaft nun in der Pflicht und suchen mit Hochdruck einen neuen Trainer“, teilte Uli Diekmann, Fußball-Abteilungsleiter des TuS Oeventrop, mit.

Die Bezirksliga-Mannschaft des TuS Oeventrop wird vorerst von Stürmer Tobias Kutnar trainiert. Auch am Sonntag, 18. Oktober, im Heimspiel gegen TuRa Freienohl wird Kutnar an der Seitenlinie stehen. „Er steht aber auf keinen Fall für ein längerfristiges Engagement zur Verfügung“, berichtete Fußball-Abteilungsleiter Uli Diekmann.