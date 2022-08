TuS Sundern jubelt nach Elfmeterschießen über Turniersieg

Hüingsen/Sundern. Die Fußballer des TuS Sundern überraschen mit dem Turniersieg bei der Sportwoche der SF Hüingsen. So spannend lief das Finale.

Freunde der Fußballwette hätten wohl ihre Freude an der Quote gehabt. Denn an einen TuS Sundern als Sieger der 50. Turnierwoche der Sportfreunde Hüingsen dürften nur die wenigsten gedacht haben. Doch der Fußball-Bezirksligist durfte jubeln.

TuS Sundern nervenstark

Das Team setzte sich am Sonntag im Finale der traditionellen Turnierwoche durch. Der Bezirksligist gewann gegen den Landesligisten TuS Langenholthausen mit 4:2 (2:2/1:1) im Elfmeterschießen. Der dritte Platz ging an die Vertretung der Sportfreunde. Die Ohl-Kicker bezwangen im Duell der Verlierer des Halbfinales die Kollegen vom BSV Lendringsen mit 5:2 (3:1).

Ein spannendes Finale lieferten sich der TuS Langenholthausen (li.) und der TuS Sundern in Hüingsen. Foto: Dietmar Reker

Nils Langwald, Trainer des Landesligisten TuS Langenholthausen, war angesichts der Leistung seiner Mannschaft mächtig bedient. „Das zieht sich jetzt schon durch die komplette Vorbereitung“, kritisierte der Trainer die katastrophale Chancenverwertung seiner Elf im Finale.

Julian Trudewind hatte den TuS Sundern nach 21 Minuten in Führung gebracht, Bernhard Diehl glich in der 39. Minute aus. Als der TuS Langenholthausen dann in der zweiten Halbzeit mit 2:1 in Führung ging, schien der Landesligist endgültig auf Siegkurs zu sein. Doch Sunderns Marco Forciniti sorgte mit seinem Tor in der 75. Minute für das 2:2.

Vier Elfmetertreffer

Die Partie ging in das Elfmeterschießen und auch da gab das Langwald-Team eine enttäuschende Figur ab, während Julian Trudewind, Marco Forciniti, Marco Pometti und Tobias Kuschwald für Sundern trafen. So war der Sieg des TuS am Ende schon verdient. Auf den Balver Branchenführer wartet dagegen vor dem Start in die Landesliga-Saison noch sehr viel Arbeit.

