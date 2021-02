E-Sport TuS Sundern: Laurin Bartsch an der Konsole nicht zu stoppen

Sundern. Er ist ein richtig guter Zocker an der Konsole. Laurin Bartsch vom TuS Sundern belegte jetzt bei der Verbandstrophy den ersten Platz.

Der TuS Sundern hat die Fahrkarte in der Tasche und steht in der DFB-Pokal-Hauptrunde - allerdings nicht mit seinen Bezirksliga-Fußballern, sondern mit seinem eSports-Team. A-Juniorenspieler Laurin Bartsch belegte jetzt bei der Verbandstrophy des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) den ersten Platz und sicherte dem Verein aus dem Röhrtal damit das Hauptrunden-Ticket.

Insgesamt nahmen 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) an der Landesverbandstrophy teil und kämpften um das begehrte Ticket für die DFB-Pokal-Hauptrunde.

Freilos in Runde eins

Laurin Bartsch vom TuS Sundern hatte in der ersten Runde ein Freilos. Anschließend setzte er an der PlayStation dann gleich ein Ausrufezeichen und bezwang den Vertreter des SV Schermbeck mit 9:0. Mit dem Sieg im Rücken und voller Selbstvertrauen startete er danach in die Partie gegen Arminia Ickern und feierte nach zwölf Minuten Spielzeit einen 7:0-Sieg.

Auch in der vierten Runde war Bartsch nicht aufzuhalten und zog nach einem 5:0-Erfolg gegen den Vertreter des SuS Cappel in das Achtelfinale ein. Dort gab es einen 4:1-Sieg gegen den Spieler des SSV Buer. Im Viertelfinale setzte sich Bartsch mit 3:2 gegen den VfB Gorpsen-Vahlsen und im Halbfinale mit 3:0 gegen den Spieler aus Werne durch. Damit hatte er den Einzug in das Finale geschafft. Nach einem 3:2-Erfolg gegen den „Zocker“ des SV Mengede 08/20 stand Laurin Bartsch als Sieger der Verbandstrophy fest und löste für den TuS Sundern das Ticket für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde.

Sieben Spiele, sieben Siege

Seine Bilanz: Sieben Spiele, sieben Siege, 34 Tore erzielt und nur fünf Gegentreffer kassiert. „Ich bin ohne große Erwartungen in das Turnier gegangen, da mein Fokus eigentlich auf Ultimate Team liegt. Es war das erste Mal, dass ich im 90er-Modus gespielt habe“, teilte Laurin Bartsch nach dem Gewinn der Verbands-Trophy mit. „Nach den ersten Spielen habe ich mir dann gedacht, da geht vielleicht etwas.“

In der DFB-Pokal-Hauptrunde geht Laurin Bartsch nun nicht mehr als Einzelkämpfer, sondern gemeinsam mit vier weiteren Spielern des TuS Sundern an den Start.

Neben Larin Bartsch nahm aus dem Fußballkreis Arnsberg auch Steven Teixeira vom A-Kreisligisten SuS Westenfeld an der Verbandstrophy teil und schied in der zweiten Runde aus.