TuS Velmede-Bestwig verpflichtet neuen Trainer

Der TuS Velmede-Bestwig (graue Spielkleidung) kämpft in der Fußball-Kreisliga A HSK gegen den Abstieg.

Bestwig In der Fußball-Kreisliga A HSK ist der TuS Velmede-Bestwig Tabellenschlusslicht. Nun hat der Klub einen neuen Coach vorgestellt.

Trainersuche beendet: Der TuS Velmede-Bestwig, Aufsteiger in der Fußball-Kreisliga A HSK, hat einen neuen Coach verpflichtet. Ercan Aydin wird nach Auskunft des Vereins nach der Winterpause das Traineramt des aktuellen Tabellenschlusslichts übernehmen.

In den vergangenen Wochen hatten nach dem Rücktritt des vorherigen Trainers Patrick Neves Christian Fischer und Marc Flashar die Position interimsweise übernommen. „Nach dem ersten Gespräch war uns klar, dass Ercan der Richtige für uns ist. Er hatte sofort einen klaren Plan, wie er uns aus der aktuell schwierigen sportlichen Situation führen will. Auch zwischenmenschlich hat das einfach gepasst“, wurde TuS-Abteilungsvorstand Maik Dinkel in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Demnach verfügt der 53-jährige Aydin über jede Menge Erfahrung im Senioren- und auch im Juniorenbereich, die er mit dem Start der Wintervorbereitung beim TuS Velmede-Bestwig einbringen möchte. Der Verein bedankte sich auch beim nun scheidenden Interims-Trainer-Duo Fischer/Flashar für die „aufopferungsvolle Arbeit in den vergangenen Wochen“.

